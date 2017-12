“Guia do Consumidor” da PJF apresenta variação de até 329,3% nos preços dos produtos

A Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta quinta-feira, 14, a pesquisa semanal do “Guia do Consumidor”, com as variações de preços entre produtos em oito supermercados da cidade. O produto que apresentou maior diferença de preço foi o vinagre de vinho, custando entre R$0,99 e R$4,25 a embalagem de 750ml, diferença de 329,3%. Em segundo lugar, o tempero composto de alho e sal, variação de até 165,9%, custando de R$1,35 a R$3,59 a embalagem de 300g. O terceiro produto com maior diferença de preços foi a carne de frango, coxa e sobrecoxa, custando de R$3,78 até R$7,98 o quilo. A variação representa 111,1%.



O “Guia do Consumidor” traz as principais variações de preços dos produtos nos supermercados Bahamas, Bretas, Pais e Filhos, Mart Minas, Fortaleza, Carrefour, Villefort e Rei do Arroz. A lista completa dos itens que compõem o guia desta semana pode ser acessada através do link.

CESTA BÁSICA NACIONAL



A pesquisa semanal de preços realizada pela SAA também revelou diminuição no valor da cesta básica nacional. O preço registrado foi de R$268,56. Em relação à pesquisa anterior, ela está R$14,37 mais barata, ou 5,08%. Tendo como base uma família com quatro pessoas, sendo duas adultas e duas crianças, e considerando o consumo de duas crianças como o de uma pessoa adulta, o gasto é de R$805,68. O valor representa 31,15% do salário mínimo líquido, equivalente ao total obtido por nove dias de trabalho.



Os produtos que apresentaram as maiores quedas de preço foram banana prata (-16,87%), açúcar cristal (-11,50%) e farinha de trigo especial (-10,95%). As únicas altas foram registradas pelo feijão preto (12,48%) e tomate (1,46%). O Departamento de Fomento Agropecuário, Promoção Rural e Informação (Dfapri) da SAA realiza o levantamento seguindo metodologia desenvolvida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A pesquisa completa, com a variação de todos os produtos que compõem a cesta básica nacional pode ser acessada aqui.

Fonte: Assessoria