Dupla Sena continua acumulada e pode pagar R$ 5,3 milhões neste sábado

A Dupla Sena acumulou mais uma vez e pode pagar o prêmio de R$5,3 milhões para quem acertar os seis números do primeiro sorteio do concurso 1.728 da modalidade. Os dois sorteios serão realizados, neste sábado, 9, às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está na cidade de Teixeira de Freitas (BA).

Na poupança, o prêmio renderia mais de R$22 mil por mês. O valor também seria suficiente para adquirir uma frota de 176 carros populares. Na Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar: cada bilhete concorre em dois sorteios por concurso.

Como jogar

Para jogar na Dupla Sena, basta escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Ganha quem acertar três, quatro, cinco ou seis números no primeiro e/ou no segundo sorteio do mesmo concurso. Os sorteios são realizados três vezes por semana, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A aposta mínima custa R$2.

Fonte: Assessoria