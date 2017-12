Preço da cesta básica regional apresenta aumento de R$5,63

A pesquisa semanal de preços realizada pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), divulgada nessa quinta-feira, 30 de novembro, revelou aumento no preço da cesta básica regional. O valor registrado foi de R$282,67. Em comparação com a semana anterior, a cesta ficou R$5,63 mais cara. Em percentual, o aumento foi de 2,03%. A pesquisa aponta que o valor representa 32,79% do valor do salário mínimo, ou o equivalente à quantia obtida em dez dias de trabalho.

Considerando uma família com quatro pessoas, sendo duas adultas e duas crianças, e levando em conta a proporção de duas crianças por uma pessoa adulta, o gasto será de R$848,01, conforme cálculo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da SAA.

Os produtos que apresentaram os maiores aumentos de preços na semana são o pão de sal francês (13,32%), a banana prata (11,01%) e o pernil suíço (8,45%). As maiores quedas foram registradas por produtos como cebola (-10,44%), ovo branco (-10,10%) e tomate (-9,73%).

Fonte: Assessoria