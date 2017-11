Produção de veículos aumenta 42% e tem melhor outubro desde 2014

Em outubro, a quantidade de veículos produzidos no País atingiu a marca de 249,9 milhões de automóveis. Segundo levantamento, divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o crescimento foi de 42,2% se comparado ao mesmo período de 2016 e de 5,3% em comparação a setembro.

Em todos os meses de 2017 a produção registrou crescimento quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No acumulado, a alta foi de 28,5%. Isso significa que 2,24 milhões de unidades saíram das linhas de montagem em 2017, contra 1,74 milhão no ano passado.

Para o presidente da Anfavea, Antônio Megale, a indústria automobilística serve de termômetro para a economia do País como um todo. Isso porque 4% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria nacional são oriundos do setor automotivo.

"Isso significa que quando a produção aumenta nesse setor vamos ter novos empregos, ter mais recursos girando na economia e, certamente, mais tecnologia e inovação", avaliou o secretário de desenvolvimento e competitividade industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Igor Calvet.

As vendas de carros aumentaram 1,8% em outubro, quando foram comercializadas 202,9 mil unidades. Já no que diz respeito às exportações, a alta foi de 2,5%, uma vez que 61,6 mil carros foram comercializados no mercado externo.

Segundo o presidente da Anfavea, esse foi o melhor outubro desde 2014. “Além disso, o ritmo médio diário de vendas se mantém acima das 9,5 mil unidades, mais um sinal da retomada da confiança diante de indicadores econômicos positivos, como redução do desemprego, inflação em baixa e queda da taxa de juros”, afirmou Megale.

As máquinas agrícolas também tiveram uma melhora nas vendas: 3% a mais em outubro, na comparação com setembro. No caso dos caminhões, a elevação foi de 46%. A estimativa da Anfavea é de que até no balanço do ano a expansão das vendas chegue a 7,3%.

