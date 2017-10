Mega-Sena pode pagar R$16 milhões na quarta-feira

​O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$16 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 1.981, que será sorteado na quarta-feira, 25, no Caminhão da Sorte, que estará em Carandaí (MG). Aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$80 mil por mês.

No sorteio realizado no sábado, 21, em Assis Chateaubriand (PR) ninguém acertou os seis números. As dezenas sorteadas foram 12, 16, 17, 18, 34 e 37. Mesmo sem aposta contemplada com o prêmio principal, na segunda faixa, com cinco acertos, 77 apostas receberam o prêmio de R$22.167,05 cada. Outras 4689 apostas acertaram quatro números e levaram R$520,02 cada. O sorteio do concurso 1.981 da modalidade será realizado às 20h (horário de Brasília).

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Clientes da CAIXA com acesso ao internet banking podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quartas-feiras e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Fonte: Assessoria