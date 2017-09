Dupla Sena continua acumulada e pode pagar R$1,8 milhão nesta terça-feira

A Dupla Sena acumulou mais uma vez e pode pagar o prêmio de R$1,8 milhão para quem acertar os seis números do primeiro sorteio do concurso 1.692 da modalidade. Os dois sorteios serão realizados, nesta terça-feira, 12, às 20h (horário de Brasília), no Espaço CAIXA Loterias, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP).

Na poupança, o prêmio renderia cerca de R$10 mil por mês. O valor também seria suficiente para adquirir uma frota de 60 carros populares. Na Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar: cada bilhete concorre em dois sorteios por concurso.

Como jogar

Para jogar na Dupla Sena, basta escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Ganha quem acertar três, quatro, cinco ou seis números no primeiro e/ou no segundo sorteio do mesmo concurso. Os sorteios são realizados três vezes por semana, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A aposta mínima custa R$2.

Fonte:Assessoria