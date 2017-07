FGTS de trabalhadores nascidos em dezembro será liberado no sábado

Trabalhadores nascidos no mês de dezembro poderão sacar, a partir de sábado, 8, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir deste mês. O valor disponível para saque ultrapassa R$3,5 bilhões e equivale a aproximadamente 8% do total.



O prazo para saque das contas inativas do FGTS termina dia 31 de julho. Valores até R$1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cartão Cidadão. Para valores até R$3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$3 mil, devem ser feitos nas agências da instituição.



A Caixa orienta que, para facilitar o atendimento, os trabalhadores tenham em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação desses documentos.



Em regime de atendimento especial, a Caixa abrirá cerca de 2 mil agências no sábado em todo o país, entre as 9h e as 15h. As agências selecionadas terão atendimento exclusivo para fazer pagamento de contas vinculadas do FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.



Também está prevista a abertura antecipada, duas horas antes, de todas as agências no dia 10 de julho para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS. Nas regiões em que os bancos abrem às 9h, as agências da Caixa abrirão às 8h e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora.

CONTAS INATIVAS

Os saques das contas inativas do FGTS foram anunciados no final do ano passado. No total, a liberação abrange 49,6 milhões de contas, com saldo total de R$43,6 bilhões. Os saques vão beneficiar 30,2 milhões de trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos até 31 de dezembro de 2015. De acordo com a Caixa, 90% das contas inativas têm saldo de até R$3 mil.



Até o dia 28 de junho, a Caixa registrou o pagamento de mais de R$ 38,2 bilhões relativos às contas inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos até novembro e que já sacaram alcançou 22,6 milhões de pessoas.



O valor equivale a 95,38 % do total inicialmente previsto, que era de R$40 bilhões, e a aproximadamente 81% dos trabalhadores, o equivalente a 27,7 milhões, nascidos entre janeiro e novembro, beneficiados pela MP 763.



Os trabalhadores podem consultar o saldo a receber na página da Caixa. Outra opção é o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo 0800 726 2017.



AGÊNCIAS QUE ABREM MAIS CEDO EM JUIZ DE FORA

Em Juiz de Fora, segundo o site, oito unidades abrirão no sábado, 8. Confira, abaixo:

• MANCHESTER, MG

AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340 CENTRO

36016-310 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 126

• MANOEL HONORIO, MG

R EUGENIO FONTAINHA, 25 MANOEL HONORIO

36051-000 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 1536

• PADRE CAFE, MG

R PADRE CAFE, 178 SÃO MATEUS

36016-450 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 1641

• MARIANO PROCOPIO, MG

AV ANDRADAS, 525 CENTRO

36036-000 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 2419

• HALFELD, MG

AV GETULIO VARGAS, 362 CENTRO

36010-110 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 2519

• OSCAR VIDAL, MG

R OSCAR VIDAL, 121/123 CENTRO

36010-060 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 3029

• JUIZ DE FORA, MG

R SANTA RITA, 327 CENTRO

36010-071 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 3065

• PARAIBUNA, MG

R MARILIA, 297 BENFICA

36090-330 JUIZ DE FORA MG

Agência número: 3398

A relação de agências que disponibilizam horário especial para atender os beneficiários está disponível em http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas/agencias/Paginas/default.aspx.

