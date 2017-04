BDMG anuncia redução das taxas de financiamento para as empresas em Minas Gerais

O presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Marco Crocco, anunciou nessa quarta-feira, 26, a redução de taxas de financiamento para as empresas no estado. A iniciativa tem o objetivo de estimular a economia por meio da atividade empresarial, além de contribuir para a geração de emprego e renda.



A medida faz parte do Programa Mais Investimentos, criado pelo Governo de Minas Gerais visando movimentar a economia do Estado e gerar novas oportunidades de emprego. As primeiras ações no âmbito do programa foram anunciadas em março pelo governador Fernando Pimentel.



Entre elas, está à criação de fundos estaduais, por meio de projetos de lei já enviados à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para captar recursos destinados a investimentos, e a renegociação de dívidas de contribuintes com o Estado.



Nessa nova frente, anunciada nessa quarta-feira, serão 30 produtos com redução de juros, que alcançarão todos os segmentos de atuação do BDMG: micro, pequenas, médias e grandes empresas. Estão estimados, para este ano, mais de R$1 bilhão para financiamento de itens com queda nas taxas, sendo R$772 milhões com recursos próprios do BDMG.



A previsão é atingir cinco mil clientes do banco, especialmente nas linhas de inovação, modernização tecnológica, economia verde, desenvolvimento regional, micro e pequena empresa.



Representando o governador Fernando Pimentel durante o lançamento, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, destacou ser esta mais uma boa notícia dada pela atual gestão para o desenvolvimento econômico do Estado.



“É uma medida que foi articulada pelo comitê de desenvolvimento, que foi uma iniciativa do governador Fernando Pimentel, e tem a participação de vários órgãos estaduais. Não são medidas de curto prazo, mas para destravar processos internos, atrair investimentos, ampliar empresas em Minas Gerais, melhorar o ambiente de negócios. Essas medidas coexistem com o conjunto de ações apresentadas e que já estão em tramitação na Assembleia Legislativa”, afirmou Magalhães. O secretário de Estado da Fazenda, José Afonso Bicalho, também participou do anúncio.



Em média, a redução das taxas será de 4,5 pontos percentuais ao ano para os novos contratos. Destaca-se a diminuição de taxas de produtos como o Geraminas Social, destinado a regiões com baixo IDH-M, que foi de 1,69% para 1,55% ao mês, o Geraminas, com foco em capital de giro, que foi de 1,89% para 1,71% ao mês, além do Minas Criativa, para o fomento da economia da cultura e conhecimento, que terá a partir de agora taxa de 1,60% ao mês.



De acordo com o presidente do BDMG, Marco Crocco, os principais fatores que permitiram a redução das taxas foram a priorização de produtos relacionados à estratégia do banco – e, consequentemente, alinhados à política de desenvolvimento do Estado; as captações feitas pelo banco com custos mais baixos; a redução de despesas internas e o aumento da previsão de desembolso para este ano, tornando possível a redução do spread, além da queda na Selic, cuja redução está sendo integralmente repassada pelo BDMG. Segundo o presidente da instituição, o desembolso do banco este ano deverá chegar a R$1,55 bilhão, ante R$1,4 bilhão em 2016.

