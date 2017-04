Contribuinte acima de 65 anos deve ficar atento na hora de fazer a declaração

O aposentado que já tem mais de 65 anos deve ter cuidado ao declarar seu Imposto de Renda (IR). No mês em que completar 65 anos, a Receita Federal concede uma isenção extra, que fará com que o contribuinte pague menos IR ou fique isento do imposto.



Em 2016 o limite da isenção foi de R$1.903,98 por mês ou R$24.751,74 no ano. Na hora de declarar, esse dinheiro isento, vai na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, na linha 10. O valor que ultrapassar o limite deve ser declarado na ficha “Rendimentos Tributáveis recebidos de PJ”.



Por lei, o contribuinte tem o direito de pagar menos imposto de renda pelo dinheiro recebido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da previdência de Estados e municípios e de planos de previdência privada.



Na declaração, no entanto, o limite de R$24.751,74 não é por benefício, mas por CPF. De acordo com Sebastião Luiz Gonçalves, integrante do Conselho Regional de Contabilidade, tudo que ultrapassar esse valor deverá ser tributado.



Quem tiver duas fontes de renda deve ficar ainda mais atento. “Ele deve pegar o informe em que completou o limite e declarar esse valor, até R$24.751,74, como isento. O resto é tributável”, diz.

PARA NÃO ERRAR NA DECLARAÇÃO

• Onde se informar

O dinheiro isento vai na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Ao abrir a ficha clique em “Novo” e escolha a linha “10, a parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais.

• Declare:

- Tipo de beneficiário, se é titular ou dependente;

- CNPJ da fonte pagadora

- Nome da fonte pagadora

- Valor isento no IR em 2016

Valores que ultrapassam o limite de isenção

• O segurado que já tinha 65 anos em 2016 terá direito à isenção total, de até R$24.751,74. Esse valor vai na ficha de rendimentos isentos e o restante, em rendimentos tributáveis.

• Para quem faz 65 anos em 2016, o segurado tem direito à isenção a partir do mês em que fez aniversário. Por mês, a isenção foi de até R$1.903,98, o dinheiro restante deve ser declarado na ficha de rendimentos tributáveis.

• Para quem tem dois benefícios previdenciários: Se ambos forem pagos pelo INSS, utilize apenas um CNPJ da fonte pagadora e informe o dinheiro isento na ficha de rendimentos isentos. Para quem ultrapassar o limite, abra uma nova ficha em nome do INSS, em rendimentos tributáveis. Se o pagamento for de órgãos diferentes, será necessário abrir uma ficha para cada um deles.

• Para quem recebe previdência privada: No ano, o aposentado teve direito a duas isenções: do INSS e da previdência. Mas, na declaração, só terá direito à isenção até o limite de R$24.751,74. Informe esses valores em nome do INSS. Se caso for da previdência privada, declare em “Rendimentos Tributáveis Recebidos pela PJ”, para tributação progressiva. “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, para tributação regressiva.