Pesquisas apontam aumento na cesta básica

Com base em pesquisas comparativas realizadas pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em diversos estabelecimentos comerciais, o Guia do Consumidor traz as principais variações dos produtos mais procurados nos supermercados da cidade, com o objetivo de auxiliar a população na busca de preços mais acessíveis.

O levantamento foi divulgado nessa quinta-feira, 20. Entre os itens da cesta básica, o amido de milho, do tipo mais barato, apresentou maior variação, 553,1%, podendo ser encontrado nos estabelecimentos de R$1,79 a R$11,69. Já o arroz tipo 1 de cinco quilos pode ser encontrado de R$7,78 a R$10,98, variando 41,1%. Já o feijão está custando entre R$2,99 e R$6,59 (120,4%) e o macarrão espaguete, do mais barato, tem preços que variam de R$1,39 a R$2,89 (107,9%).

REGIONAL



De acordo com o levantamento, o custo da cesta básica regional apresentou aumento de R$1,89, o equivalente a 0,58%, passando para R$329,16. O valor atual da cesta básica consome 38,18% do salário mínimo, o que equivale a 11 dias de trabalho.

Uma família com quatro pessoas, sendo duas adultas e duas crianças, considerando as duas crianças como sendo uma pessoa adulta, conforme o cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da SAA, gastará R$987,47.

Os três produtos que apresentaram redução do seu valor nessa semana foram o arroz longo fino (-9,02%), o óleo de soja (-8,10%) e o açúcar cristal (-5,34%). Já os produtos com maior aumento foram a batata inglesa (16,4%), cebola (13,23%) e folhosos (13,04%).

NACIONAL



O resultado da pesquisa mostrou um aumento da cesta básica nacional de R$1,33, ou 0,42%, se comparado ao preço da última pesquisa, realizada no dia 6. Para obter a cesta básica, o consumidor terá que desembolsar, em média, 37,04% do salário mínimo, o equivalente a 11 dias de trabalho. Para uma família com quatro pessoas, o valor da cesta chegou a R$958,03.

Com base no levantamento, os três produtos que tiveram maior alta foram: batata-inglesa (16,4%), banana-prata (11,6%) e tomate (1,3%). Já os três produtos com maior queda foram: arroz tipo 1 (-9,02%), óleo de soja (-8,1%) e açúcar cristal (-5,34).

Fonte: Assessoria JF