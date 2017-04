Segurado deve ficar atento a documentação na hora de se aposentar

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que pretendem se aposentar o quanto antes precisam ter certeza de que todo o tempo trabalhado está registrado no cadastro do Instituto. Para isso, eles podem consultar o Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

Caso algum período esteja faltando, o segurado deve imediatamente providenciar a documentação que comprove o tempo total de contribuição. A carteira de trabalho é o principal deles. Ela não pode ter rasuras ou anotações que não são possíveis de serem lidas. Em caso de irregularidades, o INSS rejeitará o documento e dificultará a aposentadoria.

Se a carteira possuir falhas, a alternativa será apresentar provas do período de trabalho. Um dos documentos mais fáceis de conseguir é o extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), entretanto, mesmo que esse documento esteja na internet, o INSS só aceitará o extrato se tiver data e carimbo de um funcionário da Caixa Econômica Federal. Para isso, o segurado pode comparecer a uma agência, para contas de FGTS posteriores a 1990. Se for de períodos anteriores, o trabalhador deve procurar o banco responsável pelo Fundo de Garantia da empresa na época. A Caixa não possui esses registros, pois, há casos em que os dados não estão com o banco.

De acordo com o advogado Rômulo Saraiva, saber o banco exato não é difícil, pois essa informação vem anotada no final da carteira de trabalho.

Outros documentos que também podem ser úteis são o contrato de trabalho e o termo de rescisão. O contrato tem a data de início do trabalho e o termo de rescisão registra a data de demissão. O segurado deve ficar atento, pois é necessário levar todos os documentos originais ou cópias autenticadas.

REÚNA OS PRINCIPAIS DOCUMENTOS

• Carteira de trabalho

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) tem todo o histórico profissional, trabalhista e previdenciário do trabalhador formal. Se todos os períodos estiverem anotados corretamente, sem rasuras, o segurado consegue comprovar todo o tempo de contribuição.

Em caso de perda da carteira, o segurado deve registrar boletim de ocorrência, e depois fazer uma reconstituição da mesma, indo até antigos patrões para pedir que façam novamente as anotações.

• Extrato analítico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Hoje, é possível consultar esse documento pela internet, mas o INSS exige uma cópia com assinatura do funcionário da Caixa. Para isso, é necessário que o segurado vá até uma agência e peça o documento. Em geral, o banco pede cinco dias úteis para fornecê-lo.

O documento deve vir carimbado e assinado pelo funcionário. E tem que conter todos os dados do empregador, além das datas de entrada e saída.

• Comprovante de recebimento do FGTS

Ao retirar o dinheiro na demissão, o trabalhador tem um documento que comprove esse saque. Ele pode ser levado ao INSS para comprovar o tempo de contribuição.

Se o trabalhador perdeu o documento, referente a contas após 1990, ele deve ir à Caixa e pedir uma cópia. Se for anterior a 1990, tem buscar o banco específico. Essa informação está anotada no final da carteira de trabalho.

Se o banco foi vendido, o trabalhador pode solicitar os registros ao banco que comprou. Caso contrário, será preciso procurar o síndico da massa falida.

• Holerites ou recebidos

O INSS aceita holerites e recibos para comprovar o tempo de contribuição, desde que tenham o nome da empresa e as datas com o período trabalhado.

• Contrato de trabalho ou termo de rescisão

É preciso pedir para a empresa a cópia do contrato inicial ou do termo de rescisão assinado na demissão

• Acordo coletivo de trabalho

Acordos do sindicato da categoria dos últimos cinco anos estão no site do Ministério do Trabalho; Acesse www.mte.gov.br e, no canto superior direito, vá em “Serviços do Ministério do Trabalho.” Depois, no quadro “Para o trabalhador”, acesse “Consulta de Acordo ou Convenção Coletiva”. Clique em “Acessar o sistema”; é preciso informar o CNPJ da empresa.

FIQUE ATENTO: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM TER DATAS