Mais da metade dos contribuintes da cidade ainda não declararam o Imposto de Renda

Faltando 11 dias para o encerramento do prazo da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), muitos juiz-foranos ainda não se acertaram com o Leão. Conforme o balanço divulgado pela Receita Federal nessa segunda-feira, 17, foram recebidos mais de 40.900 documentos, pouco mais de 40% das 102 mil declarações previstas para a cidade.

Nos próximos dias a Receita Federal espera receber 61 mil declarações. Para isso, o atendimento presencial com a finalidade de sanar as dúvidas e orientar os contribuintes que funciona às segundas-feiras de 9h às 17h, atenderá exclusivamente na quarta-feira, 19 e na sexta-feira, 21, a partir das 9h30 no período da manhã. Vale destacar que o prazo, que começou em 2 de março vai até as 23h59 do dia 28 deste mês e provavelmente não será prorrogado, seguindo os últimos anos.



“A orientação é que o contribuinte envie a declaração o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de congestionamento nos próximos dias. Lembrando que ao exceder o prazo, ele fica sujeito ao pagamento da multa”, alertou o auditor fiscal, Leonardo Couto Sobral.

O pagamento mínimo da multa é de R$165,74 variando ao teto de 20% do imposto devido. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$28.559,70 no ano passado.



Também deve declarar o IR quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$40 mil. Além disso, quem obteve, em qualquer mês de 2016, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros também deve apresentar os ganhos ao governo.

O contador, Marcos Honorato, comentou sobre as dificuldades encontradas na hora de preencher a documentação. “As principais dificuldades acontecem na hora de juntar a papelada. Às vezes falta um documento ou na hora de preenchê-lo, o valor está errado, causando transtornos para o futuro”, destacou.

Honorato ressaltou a importância do auxílio de um profissional da contabilidade para finalizar o processo. “Quando fazemos a declaração, realizamos uma triagem junto ao cliente para ver se a documentação está correta, além de entregar na data correta para não ter problema”.

MUDANÇAS



Neste ano, dentre as diversas novidades, se destaca a redução da idade mínima, de 14 para 12 anos, de dependentes e a inclusão do programa Receitanet, (usado para transmitir a declaração) e o PGD IRPR 2017, (gerador do documento).

RESTITUIÇÃO



A Receita Federal pagará a restituição do IRPF em sete lotes, entre junho e dezembro deste ano. O primeiro lote será pago em 16 de junho, o segundo em 17 de julho e o terceiro em 15 de agosto. O quarto, quinto e sexto lotes serão pagos, respectivamente, em 15 de setembro, 16 de outubro e 16 de novembro. O sétimo e último lote está previsto para ser pago em dezembro.

Ao fazer a declaração, o contribuinte deve indicar a agência e a conta bancária na qual deseja receber a restituição, caso tenha direito. Idosos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave têm prioridade para receber a restituição.