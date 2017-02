Trabalhadores que ganham até R$2.380 não precisam declarar o IR

Os trabalhadores que receberam salário de mais de R$2.379,98 no ano passado estão obrigados a entregar a declaração do imposto de renda em 2017. As regras foram publicadas pela receita na quarta-feira, 22. No ano, o valor equivale a R$28.559,70 em rendimentos tributáveis, o que inclui aposentadoria, pensão e aluguel recebido.

Também está obrigado a declarar o imposto quem recebeu rendimentos isentos acima de R$40 mil, como o dinheiro do FTGS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o seguro desemprego, por exemplo.

O prazo para enviar a declaração começará na semana que vem, dia 2 de março, e vai até 28 de abril.

Quem não entregar no limite terá que pagar multa. O valor mínimo é de R$165,74, mas chega a 20% do IR devido. A Receita espera um total de 28,3 milhões de declarações.

NOVIDADES

A partir deste ano, será necessário apenas um programa para preenchimento e envio do documento. O PGD IRPF/2017 (Programa gerador) já está em www.receita.fazenda.gov.br.

Outra novidade é a exigência do CPF dos dependentes a partir de 12 anos.