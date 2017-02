Mulheres com dupla jornada de trabalho devem antecipar aposentadoria

O texto da reforma da Previdência a ser votado na Câmara ainda neste semestre deverá prever uma redução no tempo de contribuição ou na idade mínima das mulheres, contrariando assim a proposta do governo de igualar as regras de concessão para homens e mulheres, opinou ontem o relator da reforma, deputado Arthur de Oliveira Maia (PPS-BA), pouco antes de se reunir com os dirigentes de sindicatos na sede da Força Sindical, em São Paulo.

A medida seria uma compensação pela dupla jornada, comum à maior parte das mães que trabalham fora, avalia Oliveira Maia. “A mulher tem dupla jornada porque a mentalidade de nossa sociedade ainda vincula a mulher aos afazeres domésticos”, disse o relator.

Pelas regras atuais da Previdência, as mulheres podem se aposentar cinco anos antes dos homens. A manutenção de alguma vantagem para as seguradas é uma das principais reclamações das centrais sindicais em relação à proposta do governo.

ANÁLISE VAI ATÉ ABRIL

Oliveira Maia disse ainda que ouvirá sugestões das demais centrais sindicais para a produção do relatório que, segundo ele, não deverá sair antes de abril da comissão especial que analisa a reforma da Previdência.

Como é hoje:

 As mulheres podem se aposentar pelo INSS

cinco anos mais cedo que os homens

 Isso vale para benefícios por idade ou por tempo de

contribuição

X



O que mudará:

 Homens e mulheres devem se

aposentar pelas mesmas regras

 Essa proposta já foi enviada pelo

governo para à câmara