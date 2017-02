Caixa Econômica atende neste sábado para esclarecer dúvidas sobre FGTS

Para reforçar os atendimentos, a Caixa Econômica Federal irá abrir as agências um sábado por mês, sempre das 9h às 15h, até julho, com exceção de abril. O primeiro plantão de atendimento será no próximo sábado, 18. Os demais plantões acontecerão em 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Para checar o saldo do FGTS e evitar filas nas agências, o trabalhador tem a opção de consultar o saldo do FGTS em servicossociais.caixa.gov.br. Na home do site clique em “FGTS” e depois, em “Extrato completo”. Observe se a data que aparece no campo “Data/Cod. Movimentação” é anterior a 31 de dezembro de 2015. Caso seja, você tem direito ao FGTS. Não esqueça de clicar em “Próximo extrato” para conferir outras contas. O valor liberado será a soma de todas as contas inativas. O cidadão também pode fazer a consulta pelo 0800 726 2017. Antes de ligar tenha em mãos o número do PIS e o CPF.

Quem tem poupança individual na Caixa receberá depósito automático no primeiro dia de pagamento de acordo com o cronograma desta matéria. Correntistas da Caixa (contas 001 ou 023) poderão solicitar o crédito em conta corrente ao ligar para o 0800 ou pelo site.

No caixa eletrônico é possível receber até R$ 1,5 mil com a Senha do Cidadão e até R$ 3 mil com Cartão do Cidadão e senha. Casas lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui também efetuarão o pagamento de até R$ 3 mil. Importâncias acima deste valor poderão ser sacadas exclusivamente nas agências da CAIXA.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA RETIRAR O FGTS

Os cidadãos com saldo inferior a R$ 3 mil para receber devem apresentar o Cartão do Cidadão e documento com fotografia. Os que tiverem saldo superior a R$ 3 mil e/ou conta não contemplada na rotina de liberação automática devem apresentar Carteira de Trabalho ou documentos que comprovem a extinção do contrato de trabalho.

A autorização para saque vale para contas que recebiam depósitos de empresas das quais o empregado foi demitido até 31 de dezembro de 2015. Entretanto, esse dinheiro do fundo também pode ser sacado em situações específicas. Veja:

•Demissão sem justa causa

•Fim do contrato por prazo determinado

•Para compra ou pagamento das prestações de financiamento habitacional pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

•Aposentadoria

•Quando a empresa é extinta

•Suspensão do trabalho avulso por 90 dias ou mais

•Quando o trabalhador morre (o saque pode ser feito pela família)

•Quando completa 70 anos de idade

•Quando o trabalhador ou algum dependente for portador do vírus HIV, tiver câncer ou estiver em estágio terminal, devido à doença grave

•Quando a casa do trabalhador é atingida por chuvas e inundações, desde que seja declarada situação de emergência ou estágio terminal devido à doença grave.

•Quando a casa do trabalhador é atingida por chuvas e inundações, desde que seja declarada situação de emergência ou estado de calamidade pública na área.

•Quando o trabalhador fica por três anos seguidos fora do regime FGTS.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO (INÍCIO DO SAQUE)

- 10 de março | Trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro

- 10 de abril | Trabalhadores nascidos em março, abril e maio

- 12 de maio | Trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto

- 16 de junho | Trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro

- 14 de julho | Trabalhadores nascidos em dezembro