Segurados podem transformar auxílio-doença cancelado em tempo de contribuição para a aposentadoria

Os segurados que tiverem o auxílio-doença cancelado devem ficar atentos às regras para transformar o período de afastamento em tempo de contribuição. O risco de perder essa renda surgiu no momento em que o governo começou a passar um pente-fino nos benefícios, e por isso, muitos trabalhadores podem perder o auxílio.



Esse artifício ajudará o trabalhador a chegar mais rápido a aposentadoria e, além disso, poderá aumentar o valor do benefício ao amenizar o desconto do fator previdenciário ou até mesmo garantir um benefício integral por meio da regra 85/95.



Para conseguir que o auxílio seja contado como tempo para a aposentadoria, o segurado deve ter certeza de que o período em que ele recebeu o benefício por incapacidade está entre dois períodos com contribuições paga à Previdência.



Por exemplo, se um trabalhador sofreu um acidente de trabalho e ficou um ano recebendo auxílio-doença, esse período será automaticamente convertido em tempo de contribuição quando ele retornar ao emprego. Porém, se o trabalhador estava desempregado ou contribuía por conta própria quando recebeu o auxílio, após ter a alta da perícia médica, esse segurado precisará fazer ao menos um recolhimento.



Quem não trabalha com carteira profissional assinada deve redobrar a atenção ao fazer os pagamentos ao INSS. Para ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição - que não tem idade mínima para ser requisitada -, o recolhimento deve ser de 20% sobre a renda mensal, no caso de trabalhadores autônomos. A mesma alíquota deve ser aplicada para os contribuintes facultativos, que são pessoas sem renda própria.



Se tudo estiver certo, a inclusão do auxílio no tempo de contribuição é realizada pelo próprio INSS, sem a necessidade de contratação de um advogado.

Como somar o auxílio no tempo de INSS

As datas de início e término do auxílio-doença devem estar intercaladas entre dois períodos de contribuição. Na prática, ao sair do auxílio, o segurado precisa fazer ao menos um recolhimento para a Previdência.

1° PASSO

• Tenha certeza de que seu auxílio-doença pode ser contado para a aposentadoria

Para isso, será preciso verificar se o trabalhador tinha contribuições pagas ao INSS antes e depois do período em que ficou afastado, recebendo o auxílio-doença.

• Como verificar

O trabalhador deve consultar seu CNIS, que é o cadastro de contribuições no INSS. Lá será preciso verificar as datas do pagamento do auxílio e dos empregos antes e depois do afastamento.

2° PASSO

• Verifique seu tempo total de contribuições ao INSS

Inclua todos os períodos trabalhados, mesmo se as contribuições foram pagam em outras moedas, antes do Plano Real, em julho de 1994. Some também os períodos em que recebeu auxílio-doença, desde que tenha pago contribuições como assalariado ou autônomo após o afastamento.

Conseguindo o benefício integral



O uso do auxílio-doença na contagem do tempo total de contribuição torna mais fácil conseguir o benefício integral pela regra 85/95.

• Regra 85/95

O benefício será integral se a soma da idade com o tempo de contribuição resultar em: 85 pontos para mulheres e 95 pontos para homens.

• Exemplo

Um segurado tinha 55 anos de idade e 30 anos de contribuição ao INSS quando ficou doente. Ele recebeu o auxílio-doença por cinco anos, quando ganhou alta da perícia do INSS.



Aos 60 anos de idade, ele fez mais uma contribuição para a Previdência. Os cinco anos de auxílio-doença viraram tempo de contribuição.

O tempo de contribuição dele passou a ser de 35 anos, que é o mínimo exigido para se aposentar. A soma da idade e dos recolhimentos ao INSS deu 95 pontos.