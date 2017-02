STF determina que INSS revise aposentadorias do período buraco negro

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nessa segunda-feira, 6, uma decisão que garante o aumento das aposentadorias para os aposentados entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, período chamado de buraco negro, pois tiveram os benefícios limitados ao teto da Previdência.



A revisão do teto existe porque, em 1998 e em 2003, o governo aumentou o valor máximo dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim, quem já era segurado, mas recebeu menos porque teve o benefício limitado ao teto, saiu perdendo. O benefício pode ter sido limitado quando foi concedido ou quando o aposentado ganhou uma revisão.



O INSS foi obrigado a revisar os benefícios que haviam sido limitados ao teto, mas excluiu todos os que tinham se aposentado entre outubro de 1988 e abril de 1991. Apesar das decisões judiciais a favor dos aposentados, o órgão insistia em tentar excluir os aposentados desse período que iam À Justiça para pedir a revisão.



A nova determinação da Corte confirmou o entendimento do ministro-relator Roberto Barroso, garantindo o aumento a todos os segurados que tiveram esse direito. A boa notícia é que a decisão ter repercussão geral, o que significa que serve de referência para as outras ações sobre o tema. “O peso desta decisão a favor dos aposentados é enorme e, praticamente, coloca um ponto final na discussão”, disse o advogado Murilo Aith.



O entendimento vale só para ações na Justiça, portanto, o INSS não para esse aumento automaticamente. Ações do buraco negro estão entre as mais vantajosas porque os atrasados são altos. Um aposentado recebeu R$293 mil no mês passado.



Segundo o advogado Rômulo Saraiva, a espera para receber a revisão do buraco negro pode ser longa. “Apesar de a decisão do Supremo ter aplicação nacional, algum juiz pode contrariá-la. Mas quando a ação chegar ao Supremo, o direito será assegurado.”

VITÓRIA DOS APOSENTADOS

Os ministros do Supremo reconheceram a repercussão geral sobre a revisão do teto para aposentados do buraco negro. Isso quer dizer que todos os processos de aposentados que tiveram seus benefícios limitados e que chegarem lá terão os atrasados e o reajuste garantidos. Além disso, toda a Justiça deverá seguir o entendimento dos ministros da Corte.

ENTENDA A REVISÃO

Em 1998 e em 2003, o governo reajustou o valor do teto do INSS acima da inflação. Esse aumento, porém, não foi repassado para quem já estava aposentado e teve seu benefício limitado ao teto. Esses aposentados acabaram sendo prejudicados, pois ficaram com um valor menor do que poderiam ganhar.



BURACO NEGRO

Quem se aposentou entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 1991, no buraco negro, só consegue a revisão do teto na Justiça. Segundo os advogados o INSS estava entrando com recursos no Supremo, alegando que a decisão dos ministros não mandava pagar a revisão e os atrasados para quem se aposentou antes de abril de 1991.

PARA TER DIREITO

Os benefícios concedidos antes da lei 8.213/91, no período do buraco negro, só têm direito à revisão se foram limitados pelo teto válido na data de sua concessão ou quando foram revisados.

ATENÇÃO

Só tem direito a essa revisão quem contribuía com o INSS com valores altos. Para quem pagava valores menores não houve a limitação pelo teto.