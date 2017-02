Caixa alerta sobre calendário de pagamento do FGTS

​A Caixa Econômica Federal informa que o calendário de pagamento do saque de contas inativas do FGTS ainda não foi divulgado. A publicação das regras de saque e o calendário serão divulgados em fevereiro. A CAIXA ressalta ainda que todas as informações oficiais sobre o FGTS estão disponíveis no site da CAIXA www.caixa.gov.br e nos perfis do banco @imprensaCAIXA e @CAIXA.

A consulta ao saldo de contas inativas do FGTS pode ser realizada nos seguintes canais:

• Site da CAIXA (http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas);

• Aplicativo do FGTS;

• Internet Banking;

• Terminais de autoatendimento, por meio do Cartão do Cidadão.

Fonte: Assessoria da Caixa Econômica Federal