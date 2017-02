Setor metalúrgico de JF sofre com estagnação

Após a retração de 30% em 2015, o ano passado também não foi dos melhores para o setor metalúrgico em Juiz de Fora. A estagnação impediu qualquer tipo de avanço, trazendo com ela muitas demissões no setor, de acordo com a avaliação do presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Juiz de Fora (Sindimetal-JF), José Tadeu Feu Filgueiras.

Não distante dos demais setores produtivos, as empresas estiveram muito contidas, bem como a construção civil, que colabora muito com o desenvolvimento do setor metal mecânico. José Tadeu destaca que com a queda do consumo interno e a piora nas perspectivas econômicas e políticas, o ano de 2016 foi extremamente negativo.

"Sofremos com o aumento do preço do aço, tributos e energia elétrica. Para 2017 as perspectivas são negativas, mas encontrando força na união das empresas o cenário pode mudar", comenta José Tadeu.

Para o presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora, Leomar Delgado, o setor metalúrgico é exemplo claro da situação da indústria mineira como um todo: "A crise do minério e do aço dificulta a reação da indústria no estado como um todo. Siderurgia e mineração são duas grandes responsáveis da queda da produção industrial em 2016 e devem dificultar a recuperação neste ano que se inicia".

Fonte: Assessoria