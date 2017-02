Confira o calendário de pagamento dos benefícios do INSS

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais do que um salário mínimo podem sacar o dinheiro com reajuste desde quarta-feira, 1º de fevereiro. Os depósitos referentes ao mês de janeiro, corrigido pela inflação acumulada em 2016, serão feitos até a próxima terça-feira, 7, conforme o número final do cartão do benefício.



Os depósitos começam sempre no final do mês para quem recebe o piso e no início do mês seguinte para quem tem um benefício maior. O benefício que foi pago no início de janeiro tinha o valor antigo, porque era referente ao mês de dezembro.

REAJUSTE



O teto dos benefícios do INSS neste ano será de R$5.531,31. O reajuste para os aposentados que recebem mais do que o mínimo será de 6,58% em 2017. O percentual corresponde à inflação acumulada no ano passado, medida pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Por exemplo, um aposentado que ganhava R$2.500 em 2016, vai receber R$2.664,50 a partir de fevereiro.



O piso dos benefícios, que é o menor valor pago pela Previdência, passou de R$880 para R$937. O aumento do piso foi de R$6,48%, reajuste inferior à inflação pela primeira vez desde 2003. Parte dos segurados que recebem o benefício igual a um salário mínimo já começaram a receber o pagamento com o novo valor desde semana passada e também vai até o dia 7, de acordo com o número do cartão.



O extrato da aposentadoria de janeiro pode ser consultado pela internet, no site www.previdencia.gov.br, ou no caixa eletrônico do banco onde o beneficiário recebe.

VEJA O CALENDÁRIO COMPLETO DE PAGAMENTOS NESTE ANO

• Para benefícios de até 1 salário mínimo

Final do Cartão Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1 25/1 20/2 27/3 24/4 25/5 26/6 25/7 25/8 25/9 25/10 24/11 20/12 2 26/1 21/2 28/3 25/4 26/5 27/6 26/7 28/8 26/9 26/10 27/11 21/12 3 27/1 22/2 29/3 26/4 29/5 28/6 27/7 29/8 27/9 27/10 28/11 26/12 4 30/1 23/2 30/3 27/4 30/5 29/6 28/7 30/8 28/9 30/10 29/11 27/12 5 31/1 24/2 31/3 28/4 31/5 30/6 31/7 31/8 29/9 31/10 30/11 28/12 6 1/2 2/3 3/4 2/5 1/6 3/7 1/8 1/9 2/10 1/11 1/12 2/1/18 7 2/2 3/3 4/4 3/5 2/6 4/7 2/8 4/9 3/10 3/11 4/12 3/1/18 8 3/2 6/3 5/4 4/5 5/6 5/7 3/8 5/9 4/10 6/11 5/12 4/1/18 9 6/2 7/3 6/4 5/5 6/6 6/7 4/8 6/9 5/10 7/11 6/12 5/1/18 0 7/2 8/3 7/4 8/5 7/6 7/7 7/8 8/9 6/10 8/11 7/12 8/1/18



• Para benefícios acima do salário mínimo