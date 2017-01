Cesta básica nacional tem aumento de 0,97%

Em relação ao levantamento da semana passada, o preço da cesta básica nacional registrou alta de 0,30%, ou R$ 0,97, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 26, pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA). O valor apurado é de R$ 318,25. Tendo como base uma família com quatro pessoas, sendo duas adultas e duas crianças, e considerando duas crianças como sendo uma pessoa adulta, o gasto é de R$ 954,75.



A pesquisa revelou também que, para o consumidor obter os produtos da cesta básica nacional, precisa gastar 36,92% do salário mínimo líquido, o equivalente a 12 dias de trabalho.



Os três produtos que apresentaram maior queda de preço nesta semana foram o arroz tipo 1 (-5,21%), a batata-inglesa (-4,66%) e o açúcar cristal (-4,23%). Os que mais subiram foram o tomate (7,69%), a farinha de trigo especial (4,87%) e a banana-prata (4,33%).



A pesquisa é realizada semanalmente pela SAA, através do Departamento de Fomento Agropecuário, Promoção Rural e Informação (Dfapri), seguindo metodologia desenvolvida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).



Fonte: Assessoria PJF.