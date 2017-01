Justiça libera atrasados para 40.821 segurados do INSS

O Conselho da Justiça Federal (CIF) liberou, nessa quinta-feira, 25, R$416.754.363,82 aos tribunais federais de todo o Brasil para pagar os atrasados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para 40.821 segurados que ganharam 38.342 ações de revisão ou concessão de benefícios. Receberão as Requisições de Pequeno Valor (RPV), como os atrasados de até 60 salários mínimos são chamados na Justiça, os segurados que tiveram o pagamento autorizado pela Justiça em dezembro de 2016, etapa chamada de autuação.



Esse procedimento corresponde ao pedido de pagamento que o juiz faz ao tribunal, que depois o encaminha ao conselho. Para os segurados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, foram liberados R$93.208.142,13 ao Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF). Com esse dinheiro, 6.007 segurados receberão os atrasados do INSS.



Quem tem ação de revisão ou concessão em fase de conclusão consegue consultar se foi incluído nesse pagamento. É possível ir até o TRF 3 ou pedir que o advogado vá. Outra opção é consultar o site www.trf3.jus.br.



O segurado deve ficar atento a duas informações no recibo da consulta, que são a data de protocolo e o mês e ano da proposta. Se, no primeiro caso, a data indicada for o mês de dezembro, o segurado deve estar nesse lote. O mesmo ocorre para o caso de o mês da proposta ser janeiro de 2017.



O intervalo entre a autuação do atrasado, que é o pedido do juiz, e o pagamento, é de até 60 dias. Nos últimos meses, o TRF 3 tem levado apenas alguns dias para liberar o pagamento. Quando a grana já estiver na conta do segurado, ele verá, também no recibo da consulta, a informação “pago total” e se o dinheiro foi depositado no banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

COMO CONFERIR

No país

38.342 processos foram incluídos, com 40.821 segurados

Acesse o site www.trf3.jus.br

1) À esquerda da tela, clique no item “Informações Processuais”;

2) Selecione a opção “Requisição de pagamentos”;

3) Informe o número do processo (sem espaço e sem hífen) ou o número do CPF e digite o código que aparecer na tela;

4) Depois clique em “Pesquisar”;

5) A tela “Requisição de Pagamentos” será aberta, com todas as informações sobre a Requisição de Pequeno Valor (RPV), como são chamados os atrasados de até 60 salários mínimos (R$52.800).