Fiemg oferece treinamentos sobre Pós-venda e Fluxo de Caixa

A Fiemg Regional Zona da Mata realiza, na próxima semana, dois treinamentos que poderão auxiliar no aperfeiçoamento de ferramentas de gestão que impactam diretamente na rotina das empresas. Na terça-feira, 31, acontece o treinamento “Fluxo de Caixa”. Em parceria com o Ciemg, no dia 13 de março, será realizado o curso “Pós-venda e Atendimento ao Cliente”. Ambos os eventos serão realizados na sede da Fiemg Regional, em Juiz de Fora.



O curso “Pós-venda e Atendimento ao Cliente” irá apresentar ferramentas de gestão essenciais para atender e conquistar clientes; aprimorar os conhecimentos e práticas para o pós-vendas, além de ações visando aumentar a satisfação dos clientes. O conteúdo será apresentado por Jony Lan, mestre em Administração com foco em estratégia; pós-graduado em Marketing e Gestão de Negócios; professor de pós-graduação em Marketing, Branding, Empreendedorismo e Startups.



Com o objetivo de demonstrar às empresas as vantagens de se manter um fluxo de caixa na gestão financeira, seus principais controles e sua importância, o treinamento “Fluxo de Caixa” será conduzido pelo mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial, consultor especialista nas áreas de Finanças e Custos, coordenador e professor de cursos em áreas afins, Rodrigo Ferraz.



Os interessados em participar de um dos cursos ou de ambos, devem entrar em contato através do telefone (32) 3249-1028 ou email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. para se inscrever. Para o curso de “Fluxo de Caixa”, que acontecerá dia 31, o investimento é de é de R$160 para associados aos Sindicatos filiados à Fiemg e de R$185 para os demais. O investimento para o curso de “Pós-venda e Atendimento ao Cliente”, que será realizado dia 13 de març, é de R$180 para associados aos Sindicatos filiados à Fiemg de R$210 para os demais.



Os treinamentos acontecem na Fiemg Regional Zona da Mata, que fica na Avenida Garcia Rodrigues Paes, 12.395, no bairro Industrial, em Juiz de Fora, das 8h30 às 18h. As vagas são limitadas.

Fonte: Assessoria