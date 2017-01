Trabalhadores aposentados entre 1988 e 2003 podem ter direito a revisão

Quem teve a aposentadoria limitada ao teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 1988 e 2003 ainda consegue ganhar o aumento na Justiça e garante uma bolada em atrasados. Tem direito à revisão quem deixou de receber uma aposentadoria maior porque sua média salarial ultrapassava o teto válido no ano em que o benefício foi concedido ou revisado pelo INSS.



O direito à revisão existe porque, em 1988 e em 2003, o Governo aplicou aumentos maiores no teto do INSS, que não foram repassados para quem já estava aposentado. Em tese, quem se aposentou entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003 recebeu a correção automaticamente. Mas há segurados que ficaram de fora e ainda podem pedir a correção.



O caminho judicial é a única opção para quem se aposentou entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 1991, o chamado “buraco negro”. Para verificar se tem o direito, o segurado deve olhar na sua carta de concessão se o benefício foi limitado ao teto da época. A ajuda de um especialista pode facilitar o processo. A revisão do teto beneficia os segurados que recebiam salários altos.



Os atrasados da revisão do teto costumam estar entre os maiores. Em uma decisão recente, um aposentado de fevereiro de 1991 aumentou R$2 mil na sua renda e vai receber R$293 mil de atrasados.

NÃO HÁ PRAZO PARA SOLICITAR A CORREÇÃO



A Justiça entende que não existe prazo para pedir a revisão do teto, pois não se trata de uma falha na concessão do benefício. O aposentado receberá os atrasados referentes às diferenças de cinco anos antes do início da ação.



Quanto maior for a diferença entre o benefício pago pelo INSS na época e aquele que o aposentado tinha direito se não fosse aplicada a limitação ao teto, maior será o valor dos atrasados.



QUEM CONSEGUE A VERBA EXTRA

 A revisão do teto garante um bom valor de atrasados aos aposentados;

 Isso ocorre porque, quem tem direito à revisão, normalmente, tinha salários altos, mas teve o benefício limitado ao teto da época.

EXEMPLOS

1) O segurado se aposentou em 17/9/1991 e ganhava R$3.031,33

 Ele conseguiu a revisão na Justiça e passará a receber R$5.189,82;

 Ele tem direito a R$165 mil atrasados.

2) Outro segurado se aposentou em 1/2/1991 e recebia R$3.061,35

 Com a ação judicial, ele terá benefício revisado para R$5.025,78;

 Ele também irá receber atrasados no valor de R$293 mil.

É PRECISO VERIFICAR

 Se a aposentadoria foi concedida no período que dá direito à revisão;

 Se o benefício foi limitado ao teto na época da concessão ou quando foi revisto;

 Se o INSS ainda não pagou a correção administrativamente, para quem se aposentou a partir de 5 de abril de 1991.