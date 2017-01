Confira todos os direitos de quem já é aposentado

As perspectivas para os aposentados não são das melhores. Se, por um lado, o Governo repete a ideia de que é necessário cortar o volume de gastos com a Previdência Social porque os brasileiros estão vivendo mais, a realidade de quem depende do benefício previdenciário é sempre mais difícil. Muitas vezes, os aposentados são levados de volta ao trabalho, ainda que informalmente, fazendo bicos e serviços temporários. Alguns direitos desses cidadãos, porém, não podem ser alterados, como aqueles assegurados pelo Estatuto do Idoso.



No Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as vantagens são poucas. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) acabou por tomar uma decisão que desestimulou aqueles que voltaram a trabalhar com carteira assinada.

Após cinco anos em andamento na Corte, os ministros decidiram, por maioria, que não é possível ganhar a troca de aposentadoria. O aposentado que segue na ativa, então, tem direito só ao salário-família, apesar de continuar sendo obrigado a pagar as contribuições ao INSS.



Os aposentados têm direito ao reajuste anual e ao pagamento do 13° salário. Quando têm o benefício concedido pelo INSS, eles podem sacar o dinheiro depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O saque dos novos depósitos pode se tornar mensal, caso ele continue no mesmo emprego. Se mudar de empresa, o saque será liberado ao final do contrato.



A cota do PIS também é liberada para quem estava registrados no programa até 4 de outubro de 1988, caso ainda não tenha sacado o benefício. Outra possibilidade é manter o convênio, mas nem todos têm o direito. Para manter a cobertura, o aposentado precisa ter pago parte da mensalidade do plano.



Na capital, aposentados e pensionistas não pagam IPTU, desde que morem no imóvel e não tenham outros bens do tipo. Os bilhetes nos ônibus urbanos são gratuitos a partir dos 60 anos. No Imposto de Renda, a "mordida do Leão" é menor a partir dos 65 anos.

O QUE O APOSENTADO PODE COBRAR E A PARTIR DE QUANDO

1) Saque do FGTS

 Ao se aposentar, o trabalhador consegue sacar todo o dinheiro parado no FGTS;

 Se for demitido sem justa causa, também receberá a multa de 40% sobre o saldo do fundo.

2) Manutenção do plano de saúde ao se aposentar

 Tem direito de continuar com o convênio apenas quem pagava uma parte da mensalidade, com desconto no salário;

 Ou seja, o trabalhador tinha descontos, todos os meses, de parte da mensalidade de plano oferecidos pela empresa.

3) Reajuste anual

 Anualmente, o Governo aplica dois tipos de reajustes nos benefícios;

 O índice de aumento não tem a ver com a idade, mas com o valor do benefício.

4) Prioridade no pagamento da restituição do Imposto de Renda

 Contribuintes com 60 anos ou mais recebem antes a restituição do Imposto de Renda;

 Quando cai na malha fina, o aposentado também tem prioridade depois que corrigir as falhas na declaração.

5) Isenção maior no Imposto de Renda

 Aposentados e pensionistas começam a pagar menos Imposto de Renda a partir dos 65 anos;

 Neste ano, somente benefícios acima de R$3.807,96 têm cobrança do IR.

6) Gratuidade e desconto nos Ônibus urbanos, metropolitanos e suburbanos;

 Idosos têm o direito de circular sem pagar a passagem.