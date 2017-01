Retenção de Impostos é tema de Treinamento da Fiemg

Ter uma empresa exige o cumprimento de uma série de obrigações tributárias. No Brasil, elas não são poucas e podem confundir. A retenção de impostos na nota fiscal de serviços, por exemplo, costuma gerar dúvidas. Conhecer suas regras e saber como aplicá-las é essencial para evitar problemas com o Fisco. E é com o intuito de esclarecer essas dúvidas, que a Fiemg Regional ZM oferece, nesta quinta-feira, 26, o treinamento “Retenção de Impostos”.



Com foco nos impostos retidos na Fonte, em serviços prestados por Pessoas Jurídicas, o treinamento abordará as retenções de ISS, IRRF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e também Retenção Pessoa Física. A capacitação será conduzida pelo advogado contabilista, consultor e conferencista na área Fiscal, Cleber Betti.



O treinamento acontece nesta quinta-feira, e será realizado das 8h30 às 18h na Fiemg Regional ZM, localizada na Av. Garcia Rodrigues Paes, 12.395, bairro Industrial. O investimento é de R$160 para associados aos Sindicatos Fiemg e R$185 para demais interessados.



Para inscrições e outras informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (32) 3249-1028 ou por meio do email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

