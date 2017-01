Valor reajustado da aposentadoria já pode ser consultado

Os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) já conseguem consultar o valor exato do benefício que receberão com o reajuste anual pago pelo Governo. Desde quinta-feira, 19, o sistema de consultas ao extrato do site do INSS já liberava os demonstrativos referentes a este mês, mostrando o valor do benefício reajustado.



Os pagamentos dos novos benefícios começam a ser feitos na próxima quarta-feira, 25. Para quem recebe o salário mínimo, que aumentou para R$937, o reajuste foi de 6,48%. Já os depósitos de quem tem aposentadoria, auxílio ou pensão acima do piso começarão a ser feitos no dia 1° de fevereiro, e o reajuste para esses benefícios foi de 6,58%.



Em geral, o extrato é atualizado uma semana antes do início dos depósitos, pois é quando a folha de pagamentos começa a ser gerada. O procedimento, porém, é feito em etapas e é possível que nem todo mundo já consiga ver o novo valor. A Secretaria da Previdência garante, porém, que a partir de quarta-feira, quando os benefícios começam a ser pagos, todos os demonstrativos estarão atualizados.



O extrato apresenta, além do benefício pago pelo INSS, os descontos, como o Imposto de Renda (IR), a contribuição sindical e os empréstimos consignados. Um benefício de R$3 mil no ano passado, por exemplo, subirá para R$3.197,40. Com o desconto do IR de R$124,81, o novo benefício final será de R$3.072,59.



Aposentados e pensionistas que têm a partir de 65 anos pagam menos IR. Nesses casos, quem recebia uma aposentadoria de R$3 mil no ano passado também terá seu benefício reajustado para R$3.197,40. Porém, para esse benefício, o aposentado com mais de 65 anos não terá desconto do Imposto de Renda.

COMO VERIFICAR O VALOR EXATO

Acesse o site da Previdência: www.previdencia.gov.br

1) Na página principal, você vera a opção “Extrato de pagamento”;

2) Em “Todos os serviços”, o passo seguinte é selecionar “Extrato de pagamento de benefício”;

3) Clique em “Emitir extrato”;

4) Na página de consulta, preencha:

 Número do benefício;

 Data de nascimento;

 Nome do beneficiário;

 CPF;

 Código de segurança que aparecer na tela;

5) Clique em visualizar

O que fazer se o extrato ainda não estiver atualizado

 Se ainda aparecer o mês de dezembro no campo “competência” quer dizer que o extrato do segurado ainda não está atualizado;

 Será preciso esperar um pouco e fazer outras tentativas;

 A Previdência vai liberando os extratos aos poucos. A previsão é que até a próxima quarta-feira todos estejam atualizados.