Ministro visita JF e lança plano para favorecer setor rural

Nesta segunda-feira, 23, o prefeito Bruno Siqueira se reúne em Juiz de Fora com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki. A agenda tem como objetivo fortalecer o relacionamento entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA), e o Ministério, e incluirá o lançamento do programa “Agro Mais”, que prevê medidas para simplificar o agronegócio. Participarão o secretário de Agropecuária e Abastecimento, Bebeto Faria, e outras autoridades municipais e regionais.



O ministro chega à cidade às 10h, sendo recepcionado pelo chefe do Executivo municipal. Estão previstas visitas à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ao Mercado Municipal e a outros equipamentos públicos. Também está marcada reunião de trabalho no gabinete do prefeito, para organizar ações integradas de apoio e fomento à pecuária e agricultura da região. O almoço será no Restaurante Popular do Centro.



A programação inclui um “Encontro Regional”, com prefeitos, secretários de agropecuária, presidentes de sindicatos e produtores rurais da cidade e da região, às 15h, na Escola de Governo Municipal (Rua: Maria Perpétua, 72 – 3º Andar, Ladeira), quando será lançando o “Plano Agro Mais”. Às 14h30, no mesmo local, haverá coletiva de imprensa com a participação do prefeito Bruno Siqueira e do ministro Eumar Novacki sobre o plano.

LANÇAMENTO



O “Plano Agro Mais” do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), visa à desburocratização do Ministério para simplificar o agronegócio. A primeira etapa engloba um conjunto de medidas, desde a edição e atualização de atos normativos a mudanças na rotina de trabalho do Mapa. Destacam-se, entre os principais avanços, a padronização de procedimentos; a melhoria do acesso à informação; a atualização de cadastros e a revisão de manuais, bem como a simplificação dos processos de exportação e importação, para ampliar a participação brasileira no mercado internacional.