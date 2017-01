Segurado deve se preparar para volta do pente-fino

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), retomou as atividades de revisão dos benefícios por incapacidade, o chamado "pente-fino", na última segunda-feira, 16. Esses exames extras chegaram a ser iniciados em 2016, mas foram interrompidos porque o Governo não conseguiu aprovar o pagamento de um bônus aos médicos peritos. No início deste mês, no entanto, nova medida provisória permitiu que os exames recomeçassem.



Com a paralisação das perícias em novembro, os segurados convocados pelo INSS ganharam mais tempo para agendar novas consultas médicas e atualizar exames e laudos médicos. Quem tinha exame agendado de 4 de novembro até o dia 16 ganhou um tempo extra, pois essas perícias ainda serão reagendadas.



Especialistas na área afirmam que é muito comum o médico não incluir no laudo a estimativa da duração da incapacidade. De acordo com especialistas, os médicos não dizem se a incapacidade é por tempo indeterminado ou por 60 ou 90 dias. Também não falam, muitas vezes, se a incapacidade é total e definitiva. Isso pode ajudar se a pessoa tem direito a auxílio-doença ou auxílio-acidente.



O segurado, por sua vez, não cobra essas informações por não achar que são importantes. Para o perito, devem ser entregues todos os documentos relacionados à doença. Porém, o mais importante é o laudo. Quanto mais detalhado, maiores a chances de o perito concluir o mesmo que o médico e manter o afastamento.

SEGURADO GANHOU MAIS TEMPO PARA SE DEFENDER

 Quem tinha perícia agendada no período em que esses exames foram suspensos ainda será reconvocado;

 O Governo vai enviar cartas para esses segurados agendarem a perícia de revisão;

 Após receber a carta, o segurado terá cinco dias para entrar em contato com o INSS e escolher a data do exame;

 É importante manter o endereço atualizado no INSS para não correr o risco de ter o benefício suspenso.

PREPARE-SE ANTECIPADAMENTE

 Enquanto não recebe uma nova data para o exame, o segurado deve se preparar;

 Remarque consultas e refaça exames;

 Mantenha o prontuário médico atualizado pelo menos uma vez por ano.

ATENÇÃO AO LAUDO

 Esse é o documento mais importante na perícia;

 Ele tem que servir como um relatório da doença;

 Quanto mais recente, melhor;

 Portanto, retorne ao médico que o atende o mais rápido possível.

O QUE O LAUDO DEVE CONTER

 Histórico do tratamento: o médico deve explicar quando a condição foi diagnosticada e quais medicamentos foram prescritos, as doses e por quanto tempo.

 Avaliação de médico: é importante que o laudo diga se a incapacidade é permanente ou temporária; o médico deve detalhar os motivos pelos quais considera, por exemplo, que a segurada precisa de mais tempo para se recuperar; se, na avaliação médica, a incapacidade do segurado é permanente, isso também deve constar no documento.

 Código da doença: o Classificação Internacional de Doenças (CID) detalha todas as doenças e seus tipos

ATENÇÃO

 O segurado pode solicitar que o médico preencha essas informações;

 A qualidade de um laudo para a perícia é definida por uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM);

O QUE MAIS DEVE SER LEVADO

 Exames de todo o período de afastamento;

 Cópia do prontuário médico;

 Receitas médicas