Nova etapa do pente-fino tem 420 mil benefícios a mais

A retomada do pente-fino do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos benefícios por incapacidade terá mais segurados com auxílios-doenças incluídos nas revisões. O programa havia sido interrompido porque a medida provisória que o autorizava deixou de valer. Nesta semana, uma nova medida permitiu o reinício das perícias.



Em todo o Brasil, 840.220 beneficiários de auxílios-doença e 1.178.367 aposentados por invalidez passarão pelo pente-fino. A inclusão de novos segurados na revisão passa dos 420 mil.

Nesses números não estão incluídos os aposentados com mais de 60, já que, por lei, idosos inválidos não são obrigados a passar por perícias médicas do INSS. Já os segurados que recebem auxílio-doença e têm a partir de 60 anos não escapam do pente-fino e terão que passar por nova perícia.

GOVERNO ECONOMIZA R$220 MIL



O governo Michel Temer (PMDB) pretende cortar benefícios considerados indevidos para economizar e, até o momento, esse plano vem dando certo. Um balanço feito em 31 de outubro do ano passado mostrou que, das 20.964 perícias realizadas no pente-fino, 16.782 (80,05%) resultaram em corte de benefícios na data do exame, gerando uma economia de R$220 milhões.



Confira quem será convocado primeiro:

Lotes antigos

 Os primeiros a serem chamados para a revisão serão segurados que já tinham sido convocados no primeiro pente-fino;

Novos lotes

 O Governo divulgará em breve o perfil e as datas para os novos lotes de convocações;

 Nos próximos lotes, só beneficiários de auxílios-doença deverão passar pela revisão;

 Segurados com até 39 anos de idade serão os primeiros a serem chamados;

 Logo em seguida, serão examinados segurados com idades entre 40 e 45 anos.

Segurado receberá carta

 O segurado incluído no pente-fino receberá uma carta com aviso de recebimento;

 Após o comunicado, ele terá cinco dias para agendar a perícia pelo número 135;

 Quem não tender à convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso;

 Para reativar o auxílio, ele deverá procurar o INSS e agendar a perícia.

Documentos

 Na data da perícia, o segurado deve levar toda a documentação médica disponível, como atestados, laudos, receitas e exames.