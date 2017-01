Confira o reajuste das aposentadorias obtidas em 2016

Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedidos no ano passado com valores acima de um salário mínimo terão reajustes entre 0,14% e 6,58% a partir de 1° de fevereiro. As informações do Ministério da Fazenda foram publicadas na segunda-feira, 16, no “Diário Oficial da União”.



Os percentuais de atualização dos benefícios variam porque correspondem à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no período em que o beneficiário recebeu a renda.



Por esse motivo, um trabalhador que se aposentou em janeiro de 2016 receberá reajuste de 6,58%, índice equivalente à inflação acumulada nos 12 meses do ano passado. Mas se a aposentadoria ocorreu em dezembro, a correção será de 0,14%.



Na prática, se os dois benefícios tivessem um valor inicial de R$2.500, aquele que começou a ser pago em janeiro de 2016 passaria a ter um valor bruto de R$2.664,50 neste ano. Já o benefício do que se aposentou em dezembro seria atualizado para R$2.503,50.



Entre essa terça-feira, 17 e o próximo dia 25, o INSS irá atualizar os extratos de pagamentos de benefícios. Com isso, os segurados poderão consultar o valor atualizado da sua renda. O extrato pode ser obtido pela internet, no site www.previdencia.gov.br, ou no caixa eletrônico do banco onde o benefício é pago.



Com o reajuste, o teto dos benefícios previdenciários passará de R$5.189,82 para R$5.531,31. A atualização aplicada aos benefícios neste ano será bem inferior à do ano passado, que foi de 11,28%. A redução ocorre devido à queda da inflação. O piso dos benefícios, que teve reajuste de 5,68%, subirá de R$880 para R$937.

CONFIRA A TABELA DE REAJUSTES



 Reajuste para quem começou a receber do INSS ao longo de 2016