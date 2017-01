Corrija falhas na declaração IR para receber restituição

O contribuinte que tem direito à restituição do Imposto de Renda (IR) e ainda não recebeu o valor correspondente deve entrar no extrato da sua declaração para descobrir quais falhas o Governo encontrou. Na maioria dos casos, é preciso corrigir as pendências e enviar uma retificadora no mesmo programa que o contribuinte usou para enviar a declaração original.



A Receita Federal pagará no mês que vem o segundo lote de restituições da malha fina do IR. O depósito deverá ser feito no dia 15. Segundo o órgão, quanto antes o contribuinte acertar as tendências na sua declaração, maior a probabilidade de ele entrar no próximo lote. Isso quer dizer que o contribuinte que corrigir as falhas hoje, por exemplo, pode entrar já no próximo pagamento.



O primeiro passo, então, é acessar o extrato, por meio do sistema e-CAC, que fica no site da Receita e traz o processamento da declaração. Quem ainda não tem cadastro precisará informar os números dos recibos das duas últimas declarações do IR e criar senha.

CORREÇÃO DE ERROS



Depois de encontrar a pendência, é a hora de corrigi-la. A declaração retificadora é feita no mesmo programa que o contribuinte utilizou para preencher sua declaração original. Após enviar a retificadora, será preciso esperar o pagamento da restituição. A cada lote da malha fina que a Receita liberar, que é chamado pelo Governo de “residual”, o contribuinte poderá consultar se receberá o pagamento. A consulta é feita no site do órgão ou pelo telefone 146. O dinheiro é pago com correção monetária na conta bancária informada pelo contribuinte ao enviar a declaração retificadora.

COMPROVAÇÃO DE GASTOS MÉDICOS



Quem teve gastos médicos muito altos no ano passado, como no caso de uma operação ou de uma internação particular, por exemplo, terá que marcar um horário para mostrar pessoalmente os comprovantes à Receita Federal. O contribuinte só deve declarar gastos que possa comprovar. O ideal, nesses casos, é marcar o atendimento para conseguir antecipar o pagamento da restituição do Imposto de Renda.

REALIZE A CONSULTA E DESCUBRA OS ERROS

O contribuinte precisa acessar o extrato de sua declaração do IR para saber quais falhas a Receita encontrou. Acesse o site www.receita.fazenda.gov.br.

 Para quem não tem o código de acesso

1) No canto superior direito, clique em “Atendimento Virtual (e-CAC)”;

2) Escolha a opção “Gerar código de acesso” e, depois, “Gerar código de acesso para pessoa física”;

3) Digite o CPF, a data de nascimento e a imagem que aparecer. Informe os números dos recibos das declarações de 2016 e 2016.

 Para quem tem o código de acesso

1) Clique em “Atendimento virtual (e-CAC)” e depois em “Acessar” e digite seus dados;

2) Escolha a opção “Declarações e Demonstrativos” e, depois, vá em “Extrato do Processamento da DIRF”;

3) Na linha do ano-calendário 2016, na coluna “Situação”, pode aparecer “Processada” ou “Com pendências”;

4) Clique em “Pendências”, na coluna “Serviços”, para saber quais erros foram detectados.

CORRIJA OS ERROS E ENVIE A DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Após saber quais falhas a Receita encontrou, é preciso corrigi-las e enviar uma declaração retificadora.

 A declaração retificadora é preenchida no mesmo programa que o contribuinte usou para enviar sua declaração neste ano.

1) Abra o programa do IR e, depois, abra sua declaração;

2) Na ficha “Identificação do contribuinte”, o sistema pergunta que tipo de declaração deseja fazer;

3) Clique em “Declaração Retificadora”;

4) Logo abaixo, informe o número do recibo da declaração entregue neste ano;

5) Depois, vá até a ficha em que está a informação errada;

6) Corrija os dados;

7) Verifique se o sistema encontrou pendências. Há uma seta verde na parte de cima do programa;

8) Na parte de cima da declaração, vá até o ícone “Entregar declaração“. Essa opção também aparece do lado esquerdo da tela;

9) O sistema pedirá os dados bancários onde a restituição deverá ser depositada.