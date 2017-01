Aposentado pode consultar benefício reajustado a partir de terça

A partir da próxima terça-feira, 17, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a atualizar os extratos de pagamentos dos benefícios. Isso permitirá que aposentados, pensionistas e outros beneficiários saibam exatamente quais serão os novos valores das suas rendas mensais.



A Secretaria da Previdência Social informou que os dados para a consulta aos extratos de pagamentos são atualizados conforme a folha de pagamentos começa a ser processada. A previsão é que esse trabalho comece entre os dias 17 e 18 de janeiro.



Parte dos segurados, no entanto, não conseguirá consultar seu extrato atualizado nos primeiros dias após o início do processamento dos dados. Mas até o dia 25 de janeiro, todos os beneficiários deverão ter acesso à informação e poderão saber o valor exato de sua renda. Além de ficar disponível na internet, o extrato também poderá ser visto no caixa eletrônico do banco onde o segurado recebe o benefício. É necessário usar o cartão do banco e a senha.



Nessa semana, o Governo divulgou que os benefícios acima de salário mínimo serão reajustados em 6,58%. A correção é igual à inflação acumulada em 2016, segundo o Índice Nacional de preços ao Consumidor (INPC).



Segurados que recebiam o piso de R$880 passarão a ter renda de R$937. O reajuste, para esses beneficiários, será de 6,48%. O reajuste do salário mínimo será menor porque o governo Michel Temer (PMDB) optou por descontar a correção um pouco acima da inflação aplicada no ano passado, ainda na gestão Dilma Rousseff (PT).



Os novos benefícios começarão a ser depositados em 25 de janeiro para quem recebe um salário mínimo. Para quem tem renda acima do piso, os depósitos começam a ser feitos no dia 1° de fevereiro. A data varia conforme o número final do cartão.

CONFIRA COMO REALIZAR A CONSULTA AO NOVO VALOR DO BENEFÍCIO

Pela internet: acesse o site www.previdencia.gov.br;

 Clique em “Todos os serviços” ou em “Extrato de pagamento” para ir direto para a consulta;

 Se você clicou em “Todos os serviços”, o passo seguinte é selecionar “Extrato de pagamentos de benefícios”;

 Escolha a opção “Emitir extrato”;

Será necessário informar o número do benefício; data de nascimento; nome completo; número do CPF; digite as letras e os números que aparecerem na tela do espaço indicado.

O que vai aparecer no extrato:

 Competência: é o mês ao qual o pagamento se refere; o salário reajustado é da competência deste mês, então a partir do dia 17 aparecerá “01/2017”.

 Créditos: é onde estará o valor do benefício reajustado

O extrato também mostrará em “Débitos”, todos os descontos aplicados no benefício, que podem ser:

 Imposto de renda;

 Empréstimos consignados;

 Contribuição para a associações.

No Banco

 O extrato de pagamento poderá ser consultado nos caixas eletrônicos dos bancos;

 É preciso utilizar o cartão e a senha que você já usa para receber o seu benefício;

QUANDO O DINHEIRO COMEÇA A SER PAGO COM O AUMENTO

Para benefícios iguais ao salário mínimo

Final do cartão (sem o dígito) Data do depósito Final do cartão (sem o dígito) Data do depósito 1 25/1 6 1°/2 2 26/1 7 2/2 3 27/1 8 3/2 4 30/1 9 6/2 5 31/1 0 7/2

Para benefícios acima do salário mínimo