Documentos podem ajudar a aumentar aposentadoria

O segurado que já está aposentado e desconfia que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou algum período de contribuição fora do cálculo ou que só conseguiu novas provas de uma atividade recentemente deve se preparar antes de ir a uma agência da Previdência Social pedir a revisão do benefício.



É importante reunir toda a papelada que possa comprovar que houve falha no cálculo. Para demonstrar que o salário lançado está errado, por exemplo, uma das provas mais eficazes é o holerite da época de trabalho. Se o valor depositado for menor do que o registrado no contrato ou na carteira de trabalho, o aposentado já terá provas de que o INSS errou e acabou reduzindo seu benefício.



Essa preparação também é necessária para casos em que o Instituto não errou, mas, por alguma outra razão, não considerou um período de atividade, como é o caso do reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho.



Especialistas na área destacam que o INSS não aceita a inclusão quando o vínculo foi reconhecido com base apenas em testemunhas, e é necessário que o segurado leve a cópia integral do processo encerrado ao INSS, desde que haja na ação prova documental comprovando o direito.



O tempo especial é outro caso que pode dar dor de cabeça ao aposentado que trabalhou em atividade insalubre. Até 1995, o INSS usava uma lista de profissões que davam o direito à contagem especial. Para os homens, cada ano insalubre se tornava um ano e quatro meses de trabalho comum na contagem do tempo de contribuição. Desde que a lista acabou, é necessário ter laudos para comprovar o trabalho naquela função.

PREPARE-SE PARA O PEDIDO



Quem identificou alguma falha no benefício do INSS deve se preparar antes de buscar a agência para pedir o aumento.

Como identificar e corrigir as principais falhas

1) Reúna os documentos

 Carta de concessão do benefício

O segurado recebe a carta em casa, mas é possível consultá-la no site da Previdência;

 Cópia do processo de concessão

O aposentado terá de solicitar o documento ao INSS;

 Memória de cálculo

O segurado terá de solicitar o documento à agência do INSS;

 Cnis (Cadastro de contribuições)

 Carteira de trabalho

 Todos os contratos, recibos e holerites que conseguir.

2) Compare as informações

 Na memória de cálculo, observe, mês a mês, se os salários correspondem aos valores lançados no Cnis, na carteira de trabalho ou nos holerites;

 Por conta da correção monetária, o valor dos salários pode estar maior;

 O INSS corrige os salários pela inflação;

 Se aparecerem valores menores, pode haver erro.

Para as ações trabalhistas

 Os segurados têm tido dificuldades em incluir os períodos e valores reconhecidos em ação trabalhista;

 Como são ações que levam anos para terminar, é comum que o trabalhador já esteja aposentado;

 É importante pedir ao advogado que solicite para o juiz detalhar os períodos a que os pagamentos da sentença se refere;

 Quando é fechado um acordo, é comum que o segurado receba uma bolada por todo o período trabalhado;

 Como não existe o detalhamento do período de trabalho, o INSS tende a não reconhecê-lo;

 Quando fizer o pedido no posto, leve uma cópia de todo o processo trabalhista.