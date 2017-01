Aposentado que trabalha tem os mesmos direitos que trabalhadores mais jovens

A ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir a concessão de um novo benefício aos aposentados que ainda trabalham frustrou as expectativas de quem continua na ativa e esperava melhorar os valores que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Porém, o aposentado que trabalha ainda mantém os mesmos direitos dos outros trabalhadores.



Segundo especialistas, esse aposentado tem direito ao mesmo recolhimento do benefício do Fundo de Garantia (FGTS), com a vantagem de poder movimentar o dinheiro mensalmente. A multa de 40% que os patrões têm que pagar quando demitem um funcionário sem justa causa também é devida ao aposentado em caso de demissão. O cálculo desse valor deve ser sobre o total dos depósitos, mais juros e correção monetária, e não sobre o dinheiro que está no fundo no momento da dispensa.



É importante o segurado ficar de olho nesse cálculo, porque, ao sacar o FGTS na aposentadoria, muitos usam a grana para pagar contas ou quitar a casa própria, por exemplo. Portanto, a multa de 40% será sobre os valores que passaram pela conta. Ainda de acordo com especialistas, esse direito é assegurado pelo Supremo. Ainda existe também a garantia ao plano de saúde.

DIREITOS DOS APOSENTADOS NA ATIVA

1) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

 Os depósitos do benefício no fundo devem continuar normalmente;

 O percentual de 8% sobre o salário também é o mesmo.

O que muda

 O aposentado que continua na mesma empresa pode sacar os depósitos todos os meses;

 Além de uma graninha extra, o valor pode ser aplicado, já que o FGTS rende pouco;

 Se o aposentado for para outra empresa, o saque poderá ser feito sempre que o contrato for encerrado.

2) Multa na demissão

 Todo trabalhador tem direito a uma multa de 40% do saldo do FGTS na demissão sem justa causa;

Período de cálculo

 O STF (Supremo tribunal Federal) já definiu que o aposentado tem direito à multa de 40% sobre o FGTS recolhido durante todo o tempo de contribuição;

 Portanto, mesmo que ele tenha usado a grana para a casa própria, a multa será calculada sobre os depósitos, e não sobre o valor que ele tem na conta;

 A Justiça entendeu também que não existe diferença entre o trabalhador aposentado e os demais;

3) Saque da cota do PIS

 Só tem o direito a essa cota quem foi cadastrado no sistema até 4 de outubro de 1988;

 Além da aposentadoria, o trabalhador pode sacar a grana em caso de invalidez ou doença grave.

 Quando se aposenta, o segurado recebe uma guia de levantamento dos valores, que será levada à Caixa Econômica Federal;

 Depois, mesmo que o aposentado continue trabalhando, esse dinheiro não será mais depositado;

O que mudou

 O PIS passou a ser usado para atender quem ganha até um salário mínimo;

 Atualmente, ele é chamado de abono salarial.