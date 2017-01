Governo pode contratar até 13.385 servidores

O governo federal prevê admitir 13.385 servidores através de concursos públicos em 2017 para os órgãos do poder Executivo. Os números fazem parte de Orçamento aprovado para este ano.



De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, porém, esses pontos serão preenchidos em “situações excepcionais”, como concursos anteriormente autorizados que estão aguardando nomeações e no atendimento de demandas judiciais. Para esses casos, por exemplo, estão reservadas 4.963 vagas.



O governo também possui a previsão de 2.150 contratações para substituição de trabalhadores temporários. Ainda estão definidas 1.074 vagas para fixação do efetivo das policias e bombeiros do Distrito Federal e outras 5.198 para fixação do efetivo militar das Forças Armadas.



O total de contratações é menor do que no ano passado, quando o Orçamento previa 14.897 novos servidores para o Executivo.



Se considerados os postos previstos para Judiciário, Legislativo, Ministério Público da União e Conselho Nacional o Ministério Público e Defensoria Publica da União serão 15.474 cargos neste ano.



Ainda que os números pareçam altos, não significa que todas essas vagas serão abertas, já que precisam ser autorizadas pelo Planejamento . Para isso, serão avaliadas as necessidades do órgão que está fazendo a solicitação de concurso e as prioridades de gastos do governo.



As contratações também serão afetadas pelo teto de gastos das contas públicas, aprovado em Dezembro de 2016. De acordo com especialistas, as seletivas para empregos não vão parar, porém a oferta de oporunidades deve apresentar queda, já que eles serão realizados, basicamente, de forma a repor funcionários.

Oportunidades

O governo federal prevê contratar até 13.385 servidores para o Executivo neste ano

Distribuição de vagas Vagas previstas para 2017 Nomeações pendentes e demandas judiciais 4.963 Substituição de terceirizadas 2.150 Fixação de policiais e bombeiros de Distrito Federal 1.074 Fixação do efetivo militar das Forças Armadas 5.198

Além do Executivo, outras áreas também podem ter novas contratações

Área Vagas previstas Judiciário 1.554 Legislativo 239 Ministério Público da União e Conselho nacional do Ministério Público 252 Defensoria Pública da União 44

Concursos Suspensos

• Com a aprovação da PEC 55, do Teto de Gastos Públicos, os concursos serão afetados;

• A contratação de pessoal deve ser liberada apenas em casos de substituição ou ineficiência do serviço público;

• O Governo poderá gastar o mesmo valor que o utilizado no ano anterior, corrigido pela inflação;

• Neste ano, os gastos serão o total de 2016 corrigidos por 7,2%; a partir de 2018, vale a nova regra.

Prepare-se

• Defina a área em que deseja atuar e elabore um plano de estudo de seis meses com foco nas matérias básicas;

• Quando sair o edital do concurso desejado, passe a estudar as disciplinas especificas;

• Provas anteriores e outros concursos podem ajudar o candidato a se acostumar com o preenchimento de gabaritos e a administrar melhor o tempo.