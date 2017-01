Benefícios do INSS podem ser mais vantajosos antes da reforma

Os segurados que tiverem os requisitos exigidos pela Previdência Social para se aposentar antes da aprovação da Reforma Previdenciária não perderão esse direito. As mudanças nas regras do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a criação da idade mínima de 65 anos para solicitar a aposentadoria, poderão ter validade somente no segundo semestre de 2017. Assim, quem completar as condições básicas nos próximos meses pode se programar para pedir o benefício que for vantajoso.



É o caso, por exemplo, dos homens que já têm ou vão completar 35 anos de contribuição e das mulheres que já somam 30 anos de contribuição. Eles podem solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição. De acordo com especialistas na área de Direito Previdenciário, a medida é uma boa opção para quem começou a trabalhar com 20 anos e, atualmente, tem 50 anos de idade, pois esse segurado, se nunca tiver deixado de contribuir, já pode se aposentar.



Em casos como esse, porém, o benefício terá o fator previdenciário, que diminui o valor do benefício. Isso poderia causar uma perda de cerca de 40% a 50% da média salarial do trabalhador. Se o segurado for uma mulher, como ela já teria o tempo mínimo de contribuição, a reforma a beneficiaria e ela não precisaria passar pelo pedágio.



As mulheres que tiverem mais de 45 anos e os homens com mais de 50 anos no momento de promulgação da reforma não precisarão aguardar a chegada aos 65 anos, e terão de trabalhar mais 50% sobre o tempo que restar. O valor do benefício será calculado considerando 51% da média salarial mais 1% por ano de contribuição.



Quem já atingiu o 85/95 não deve perder tempo, pois conseguirá a aposentadoria sem abatimento. Tem direito a essa medida quem atinge, na soma da idade e do tempo de contribuição, 85 pontos para mulheres ou 95 pontos no caso dos homens.

OPÇÕES ATUAIS

Aposentadoria por tempo de contribuição

 É mais vantajosa para quem começou a trabalhar cedo, já que não há idade mínima;

 Com a aposentadoria com abatimento do fator, o segurado que desejar parar de trabalhar, por exemplo, pode se aposentar o quanto antes;

 O benefício integral com a fórmula 85/95 é um dos mais vantajosos para quem adiou um pouco a aposentadoria, pois garante um benefício sem redutor.

Aposentadoria por idade

 É um tipo de benefício mais vantajoso para quem começou a contribuir mais tarde, permaneceu por um longo período sem pagar o INSS ou trabalhou muito tempo na informalidade;

 A principal vantagem desse tipo de aposentadoria é conseguir recebê-la antecipadamente.

Aposentadoria especial

 É um direito de quem exerceu atividade considerada prejudicial à saúde;

 O tempo de contribuição exigido pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo da profissão, conforme a lei.

 O mais difícil é comprovar, no INSS, que a atividade era insalubre;

 Quem não tiver todo o tempo de trabalho em atividade prejudicial à saúde pode converter esse período e encurtar a espera pelo benefício por tempo de contribuição.

Aposentadoria de pessoas com deficiência

 É concedida para segurados com deficiência comprovada a partir de 4 de dezembro de 2013;

 Atualmente, existem três tipos de deficiência: Os critérios para esses tipos de deficiência são leve, moderada e grave. Para os homens, se for diagnosticada como leve, o tempo de contribuição precisa ser de 33 anos; no caso da moderada, 29 anos; e nos casos graves, 25 anos. Já para as mulheres, se for leve, a idade mínima é de 28 anos; se for, moderada, é necessário ter 24 anos; e nos casos graves, 20 anos.