Confira quem terá atrasados da revisão dos auxílios em 2017

O INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) pagara mais um lote anual de atrasados da revisão dos auxílios em 2017. O pagamento deve ser feito entre maio e o início de junho. Por enquanto, o órgão não forneceu a data exata dos depósitos. Segundo pagamento é feito as vésperas do calendário anual, que ocorre em maio.



O INSS tem que pagar esse valor todos os anos para cumprir um acordo feito com a Justiça, que forçou o governo a corrigir os benefícios por incapacidade concedidos com erro entre 2002 e 2009.



Os atrasados são pagos com correção monetária. Para saber o ano em que recebera os atrasados, é preciso avaliar a situação do benefício em 17 de abril de 2012, a idade do segurado naquele ano e o valor dos atrasados.

Em 2017, o INSS pagará a grana para quem recebia o benefício por incapacidade em 2012, tinha até 45 anos e aguarda atrasados entre R$6.000,01 e R$15 mil.



O governo enviou cartas para os segurados que foram incluídos na revisão. Porém, acabou voltando atrás no caso de alguns segurados que haviam sido incluídos, mas tinham benefícios mais antigos, concedidos antes de 17 de abril de 2002. Por isso, para ter certeza de que receberá, é preciso conferir a data em que o benefício por incapacidade começou a ser pago. Essa data está na carta de concessão, com a sigla DIB (Data de Início do Benefício).



Os benefícios por incapacidade anteriores a 17 de abril de 2002 só conseguem a revisão se o segurado pediu a correção antes de vencer o prazo de dez anos de sua concessão.

Pagamento no primeiro semestre

Que benefícios têm direito a essa revisão:

 Auxílio-doença;

 Auxílio-acidente;

 Aposentadoria por invalidez;

 Pensão por morte (de segurados que recebiam auxílio-doença ou ainda estavam na ativa)

Data de concessão do benefício

O INSS só paga reviso para os benefícios concedidos entre os dias 17 de abril de 2002 e 29 de outubro de 2009.

 Entre 1999 e 2009, o INSS errou no cálculo de benefícios por incapacidade;

 Em vez de descartar as 20% menores contribuições na hora de calcular a média salarial desses trabalhadores, o órgão considerou todos os salários;

 Isso reduziu o valor final dos benefícios de trabalhadores que tinham variações salariais;

 E o caso, por exemplo, de trabalhador que começa a ganhar menos no início da carreira e depois vai aumentando seus ganhos.

Quem vai receber os atrasados em 2017

O segurado que tinha, no dia 17 de abril de 2012:

 O benefício ativo;

 Até 45 anos de idade;

 Atrasados de R$6.000,01 até R$15.000.

Data correta

 O pagamento está previsto para ser feito entre maio e junho de 2017;

 O INSS não informou o dia em que os depósitos serão feitos na conta bancária dos segurados.