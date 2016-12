Mega da Virada: "Apostadores devem confiar na sorte", diz estatístico

Às 21h de 31 de dezembro, a Caixa Econômica Federal sorteia mais um prêmio acumulado na “Mega da Virada”, que, neste ano, foi estimado em R$225 milhões. O sorteio é transmitido ao vivo, por emissoras de rádio e TV do país.



Levando em conta todos os 60 números dispostos no cartão da “Mega da Virada”, os brasileiros têm mais de 50 milhões de combinações possíveis para jogar (ao todo, são 50.063.860). Em um sorteio aleatório, como é feito o da Mega Sena, é impossível tentar adivinhar ou usar truques para ganhar a bolada. “Todos os 60 números têm a mesma probabilidade de serem sorteados”, explica o professor de estatística da UFJF, Augusto Carvalho.

Ele aconselha que os apostadores assíduos sigam suas intuições. “Se tem um número que você aposta sempre, não deixe de marcá-lo. Pode ser que ele seja sorteado e, caso o deixe de lado, você pode se arrepender”. Ainda conforme o professor, estatística e matematicamente, as chances de quem faz uma aposta são praticamente as mesmas de quem faz 100, por exemplo. “As chances aumentam quando você aposta mais números, mas as combinações são infinitas”, destaca.



Caso os apostadores estiverem dispostos a tentar todas as probabilidades, gastariam R$175,2 milhões só com a compra das cartelas. Esse valor corresponde a mais de 77% do previsto para o prêmio (R$225 milhões), mas, nesse caso, o apostador garantiria a bolada completa, ganhando a sena, a quina e a quadra. Retirando a quantia gasta na compra das cartelas, o prêmio renderia cerca de R$49,75 milhões ao ganhador (ou aos ganhadores).

Mesmo ciente da dificuldade em acertar, quem aposta tem fé de levar o prêmio. “Só no trabalho, consegui fazer 120 bolões. Em casa, individualmente, fiz mais umas dez apostas”, conta a estudante de publicidade, Mariéle Silva, que já aposta há 10 anos. Caso esteja entre os ganhadores, ela planeja usar parte do dinheiro para ajudar pessoas necessitadas. “Com R$225 milhões, a gente vive muito bem e consegue fazer com que outras pessoas também vivam”, comenta.

Assim como Mariéle, outros milhões de brasileiros movimentam as casas lotéricas desde novembro, quando as apostas para a “Mega da Virada” foram abertas. Em Juiz de Fora, na Lotérica Campeão, a procura pelo jogo vem crescendo desde então. “Muita gente tem procurado pelos bolões”, afirma o proprietário da loteria, Jorge Roberto Braga Antônio. “As pessoas não têm feito muitas apostas. Às vezes fazem três jogos, cinco, mas não é um grande volume”, observa. Na loteria, alguns apostadores já chegaram a ganhar valores altos da Mega Sena em anos anteriores e quantias menores têm sido premiadas nos últimos tempos.

PRÊMIO E JOGO

O valor estimado de R$225 milhões é composto por quantias acumuladas de jogos concorridos em 2016. Q uem acerta a sena (o máximo de seis números), recebe 62% desse valor e, caso haja mais de um ganhador, o percentual é dividido entre todos os contemplados. Além do ganhador da sena, o jogo premia, também, as pessoas que acertam a quina (cinco números) e a quadra (quatro números).

A cartela da “Mega da Virada” dispõe de três quadros, com números de um a 60, para marcação. Cada um dos quadros, considerado um jogo, custa R$3,50 e o apostador pode escolher preencher só um ou os três. Devem ser escolhidos o mínimo de seis números, em cada jogo, e o máximo de 15.

A aposta muda de valor caso a pessoa opte por escolher onze números. Nesse caso, o jogo passa a valer R$1.617. Caso aposte 15 números, o jogador pagará a quantia de R$17.517,50 pelo jogo.

Em 2015, os números sorteados foram 02 - 18 - 31 - 42 - 51 – 56. Seis apostadores acertaram os números e dividiram a quantia de R$ 246.533.514,19, o segundo maior prêmio da história do sorteio.

Para aqueles que acreditam na insistência, em 2016, os números mais sorteados na Mega Sena foram 01, 22 e 45, que saíram nas combinações em 16 sorteios. O número 45 também foi o mais sorteado de 2015, quando saiu por 17 vezes. O “número do azar” esse ano foi o 36, sorteado apenas quatro vezes. Já escolheu seus números favoritos? Boa aposta e conte com a sorte!

Confira quais são as probabilidades de acerto de acordo com a quantidade de números escolhidos em cada jogo: