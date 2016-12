Correção maior do Fundo de Garantia sairá até agosto de 2017

Os trabalhadores que chegarem até o próximo sábado, 31, com saldo positivo nas suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), receberão, até agosto de 2017, uma correção monetária maior. Até essa data, metade do lucro gerado pelos investimentos realizados com a grana do fundo será depositada nas contas dos trabalhadores, segundo informou, na última quarta-feira, 27, a Caixa Econômica Federal.



Na prática, essa distribuição de lucro anual significa que os saldos das contas do FGTS terão uma correção monetária entre 5% e 6% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR) apurada no período, segundo a estimativa do governo. Nessa quarta-feira, o dinheiro no fundo rendia 3%, mais a TR.



A nova correção criada por medida provisória do governo Michel Temer (PMDB) poderá interromper ou, ao menos, diminuir o prejuízo que o trabalhador tem ao ser obrigado a deixar o seu dinheiro parado na conta do FGTS. A medida faz parte de um pacote do governo para tentar estimular a economia.



Atualmente, a correção do fundo de 3%, somada ao baixo rendimento da TR, que acumula em 12 meses um crescimento abaixo de 2%, nem sequer consegue fazer frente ao avanço da inflação oficial (IPCA). Com isso, o dinheiro que fica no fundo vai perdendo o poder de compra.



Nos 12 meses encerrados em novembro, a inflação foi de 7,6%. A inflação esperada para 2017, de acordo com a previsão do Banco Central, é de 4,4%.

TRABALHADOR SACA R$514 BILHÕES DO FUNDO



As demissões em justa causa, a compra da casa própria e a aposentadoria responderam por nove entre dez motivos para os trabalhadores do país realizarem saques das suas contas do FGTS entre janeiro de 2010 e setembro de 2016, informou a Caixa Econômica Federal.



No período, R$514,2 bilhões foram retirados do fundo pelos cotistas. Desse total, R$22,8 bilhões (4%) puderam ser resgatados por determinação da Justiça. Entre os motivos, estão os pagamentos de pensões alimentícias.



A partir de fevereiro de 2017, o governo irá autorizar os trabalhadores a sacarem a grana depositada até 31 de dezembro de 2015 em contas do FGTS que estão inativas, ou seja, que já não recebem mais depósitos.

TRABALHADOR VAI PERDER MENOS

 A partir de setembro de 2017, a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ficará mais vantajosa;

 Isso ocorrerá porque o governo repassará ao trabalhador metade do lucro dos investimentos realizados com a grana do fundo;

 O rendimento será distribuído entra as contas que estiverem com saldo positivo no dia 31 de dezembro de 2016.

MUDANÇAS NA CORREÇÃO

COMO É ATUALMENTE

 O dinheiro que fica parado no FGTS tem correção de 3% ao ano + TR (taxa referencial).

COMO FICARÁ

 A correção monetária vai aumentar. Segundo o governo, será de 5% ou 6% ao ano + TR.