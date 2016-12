Saiba como consultar o saldo de seu Fundo de Garantia

O valor depositado nas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser sacados pelo trabalhador. A permissão para a retirada terá validade a partir de fevereiro de 2017, porém, é possível realizar desde já a consulta aos valores que estarão disponíveis. O saque deverá ser liberado no mês de aniversário de cada trabalhador.



Depois de apresentar falhas na última semana, quando a liberação dos saques foi divulgada, a página eletrônica de consultas da Caixa Econômica, gestora do fundo, voltou a funcionar normalmente na segunda-feira, 26.



Uma conta do FGTS fica inativa quando o empregado sai da empresa. Para cada novo emprego, uma nova conta do FGTS é aberta. Nelas, estão os valores retidos quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa.



Nessas circunstâncias, o saldo só é liberado quando o trabalhador passa três anos sem receber nenhum novo depósito no Fundo de Garantia, na aposentadoria, para a compra do imóvel e para algumas doenças graves.



O saque de contas inativas também é possível se o trabalhador é demitido pelo patrão sem justa causa. Com a alteração, o trabalhador poderá retirar os valores de suas contas inativas, desde que os depósitos tenham sido feitos até 2015.



O dinheiro que entrou no fundo a partir de 2016 não poderá ser retirado, mesmo para contas inativas. Não será permitido também os saques das contas ativas, ou seja, do emprego atual, que estão recebendo os depósitos do atual empregador.

CONFIRA OS PASSOS PARA ACESSAR O SALDO



1) Acesse o site do FGTS

A maneira mais fácil de acessar o site do FGTS é digitando o endereço completo na barra do navegador e depois clique em “consultar extrato completo do FGTS”.

www.fgts.gov.br/trabalhador/servicos_online/saldo_fgts.asp

2) Utilize sua senha

O usuário será direcionado ao site de consultas da Caixa Econômica Federal.

 Informe o número do PIS, se caso você já tiver cartão cidadão e cadastrou a senha na internet, informe-a e clique em “OK”

 Se não tem senha, clique em “CADASTRAR SENHA”.

3) Consulte as contas inativas

Para quem já tem senha:

 Escolha a opção “Extrato completo”;

 No campo “Situação da Conta” verifique se há a letra “I”;

 Se estiver, significa que a conta está inativa e que o saldo poderá ser retirado.

Para quem não tem senha

1. Cadastre a senha

Se você não tem a senha da internet, mas possui a senha do Cartão Cidadão, informe-a e depois digite duas vezes a senha que deseja cadastrar para utilizar na internet e confirme. Utilize a nova senha para consultar suas contas do FGTS;

Se você não tiver nenhuma senha, clique em “Esqueci a senha”.

2. Informe seus dados

 O trabalhador que não possui senha precisar preencher um formulário, onde será necessário informar:

 Nome completo;

 Nome do pai;

 Nome da mãe;

 Data de nascimento;

 Município de nascimento;

 CPF;

 RG;

 Titulo de eleitor.