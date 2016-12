Temer anuncia redução de juros do cartão de crédito e saques do FGTS

Em discurso de abertura durante café da manhã com jornalistas na última quinta-feira, 22, o presidente Michel Temer fez três anúncios: os juros do rotativo do cartão de crédito serão reduzidos pela metade; os trabalhadores poderão sacar todo o dinheiro que têm em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e o governo vai editar uma medida provisória para regularizar propriedades em área urbana.



“O momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam ainda de forma parcial uma recomposição da renda do trabalhador”, defendeu Temer.



Em relação ao FGTS, o governo anunciou que os trabalhadores poderão sacar todo o valor das conta inativas até dezembro de 2015. A expectativa é que os trabalhadores usem o dinheiro para quitar dívidas. O volume está estimado em R$30 bilhões, o equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.



Na semana que vem, Temer diz que pretende editar uma medida provisória para tratar da regularização fundiária nas cidades. Segundo ele, a questão está sendo finalizada pelo Ministério das Cidades e do Planejamento. A intenção é dar um endereço “sobretudo àqueles que têm pequenas propriedades”. O governo deverá também dar títulos aos assentados que ainda não têm o direito à propriedade.



O presidente também ressaltou a boa relação com o Congresso Nacional. “Essa relação entre Executivo e Legislativo é fundamental, uma das chaves do nosso governo. A palavra é diálogo, quando você reinstaura diálogo com o Congresso e diálogo com a sociedade, a tendência é que as coisas fluam com muita naturalidade”.

CONSULTA PELA INTERNET



Anunciado como medida para estimular a economia no próximo ano, o saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) só poderá ser feito a partir de fevereiro. O Ministério do Planejamento anunciará um calendário de saque com base na data de nascimento dos trabalhadores.



Para conferir o extrato de todas as contas do FGTS, ativas e inativas, o trabalhador deve entrar na página da Caixa Econômica Federal e digitar o Número de Inscrição Social (NIS) e cadastrar uma senha. Caso o trabalhador tenha uma senha cadastrada e a tenha esquecido, pode pedir uma nova senha. Para isso, no entanto, é necessário digitar o número do título de eleitor.



A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo FGTS Trabalhador, disponível gratuitamente para smartphones e tablets nos sistemas Android, iOS (da Apple) e Windows Phone. Também é necessário digitar o NIS e a mesma senha cadastrada no site.



É possível ainda consultar pessoalmente o extrato do FGTS nas agências da Caixa Econômica Federal. Quem tem o Cartão Cidadão pode ir a um posto de atendimento, desde que tenha em mãos a senha. A consulta não pode ser feita por telefone.

SAQUE DO FGTS

 O governo vai autorizar o saque de até R$1.000 de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do tempo de Serviço);

 Será apresentada uma medida provisória, que precisará passar pelo Congresso;

 O saque da grana extra será autorizado a partir do ano que vem.

Quem pode receber o dinheiro?

 Os trabalhadores que têm contas inativas com saldo de até dez salários mínimos;

 Em 2016, o valor máximo do saldo é de R$8.800, o que aumentará no ano que vem, com o reajuste do salário mínimo.

CALENDÁRIO DE SAQUES

 Haverá um calendário para os saques, que será divulgado em fevereiro de 2017;

 O saque será autorizado de acordo com a data de nascimento do trabalhador.

O que seria uma conta inativa?

 Segundo a Caixa Econômica Federal, é uma conta do FGTS que fica parada, sem depósitos após o encerramento do contrato de trabalho;

 Toda vez que o trabalhador muda de emprego com carteira assinada é criada uma nova conta do FGTS.