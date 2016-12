Segurado poderá consultar tempo de contribuição pela internet

O segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interessado em planejar sua aposentadoria poderá saber, de forma mais simples, quanto tempo de contribuição falta para conseguir se aposentar. Essa consulta será liberada pela internet, na página que será batizada de “Meu INSS” e, segundo a promessa do Instituto, começará em março.

Essa central de serviços é a mesma em que os segurados já conseguem efetuar a consulta ao Cnis (Cadastro nacional do Seguro Social) sem precisar ir a uma agência do INSS para se cadastrar. O diretor de benefícios do INSS, Robinson Nemeth, afirma que o extrato de contribuições, como o Cnis é chamado, passará a mostrar a soma dos períodos lançados no documento.

De acordo com especialistas, atualmente, o extrato não simula o tempo de contribuição, e apresenta apenas as empresas nas quais o trabalhador atuou, além das datas e os repasses que as empresas realizaram. Ainda de acordo com especialistas, será uma forma de o segurado ter mais controle em relação às contribuições.

MAIS FACILIDADE

De acordo com o presidente do INSS em 2017 também será implantado um projeto-piloto em uma agência de Rio grande do Norte, na qual o pedido e a concessão da aposentadoria serão feitos por meio do site.

Ainda segundo especialistas no assunto, as pessoas não precisarão ir à agência para requerer a aposentadoria, por exemplo. Se não o trabalhador não tiver documentação pendente, não precisará comparecer pessoalmente, já que boa parte do que consta no cadastro é considerado como prova dos dados apresentados pelo trabalhador.

O acesso ao Cnis já está liberado no site servicos.inss.gov.br. Em fase de testes, o serviço será lançado oficialmente em janeiro. Antes do site, o acesso só era possível após agendamento de atendimento no INSS.

CONFIRA ALGUMAS NOVIDADES QUE O SITE PROMETE

1) Informar o tempo total de contribuição do trabalhador

 O segurado poderá saber quanto tempo falta para se aposentar ao consultar seu Cnis (extrato de contribuições);

 Para saber seu tempo total de contribuição, ele poderá consultar seu extrato pela internet, no novo site que o INSS lançou.

QUANDO COMEÇA

 A promessa é fornecer o novo serviço até março de 2017;

COMO É REALIZADA ATUALMENTE

 O segurado pode usar o simulador do site do INSS (www.inss.gov.br), para saber seu tempo total de contribuição;

 É necessário informar, com atenção, todos os períodos trabalhados para o sistema fazer a conta;

 O segurado precisa ter em mãos sua carteira de trabalho, com as datas de entrada e saída e o Cnis.

2) Conceder aposentadorias sem o segurado ter que ir a uma agencia do INSS

 Os segurados que não tiverem pendências em seu histórico de contribuições poderão se apresentar sem ter que agendar um horário para ir a um posto do INSS.

QUANDO COMEÇA

 O INSS vai fazer um projeto piloto no início do ano;

 A intenção é que, até o fim de 2017, o serviço seja oferecido a todos os segurados;

COMO OCORRE ATUALMENTE

 Os trabalhadores precisam agendar, por telefone ou pela internet, o pedido de sua aposentadoria;

 Em alguns casos é preciso esperar meses até chegar o dia marcado para ser atendido.