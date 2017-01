Livro - A Verdade Vol.9

Soltemos da nossa "mente" a doença e entreguemo-Ia a Deus

Mesmo que apareça alguma doença no corpo carnal, você não deve apavorar-se nem resistir cegamente, com a mente presa ao aspecto doentio do corpo. Aqui também podemos aplicar o princípio da não resistência citado no Sermão da Montanha: "Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas." Não deve resistir cegamente aos sintomas que se apresentam. Se a temperatura do seu corpo atingir 38 graus, deixe de resistir e pense: "Que suba até 40 graus." Pare de lutar contra o fenômeno; abandone-o completamente e deixe as coisas correrem segundo a Vontade de Deus. (Obs: Não deve abandoná-lo sem antes acreditar em Deus e entregá-lo em Suas mãos, pois isso seria uma imprudência). Como não foi você quem criou o seu corpo, você com seu próprio esforço nada consegue fazer por ele. Ele é a imagem projetada da "criação perfeita" de Deus. Se você deseja que a imagem projetada seja perfeita, é importante que não embace a "lente" da sua mente, não retendo na sua mente a imagem da doença.

Antes de mais nada, modifique a sua mente

Deus é invisível e impalpável, ao passo que as dificuldades e as doenças são visíveis aos olhos carnais. Sendo assim, há quem considere muito difícil deixar de crer nas coisas visíveis e entregar-se a Deus, que é invisível. Porém, é exatamente na hora da dificuldade que precisamos entregar-nos a Deus e deixar que a Onipotente Providência resolva a questão. Quando começarem a surgir dificuldades de todos os lados, mentalize: "Deus é Onipotente. Deus é meu defensor e Ele resolve adequadamente quaisquer dificuldades." Repita dezenas, centenas e milhares de vezes essas palavras, a fim de expulsar a ansiedade de sua mente. A ansiedade é como a poeira que embaça a "lente da mente". Removendo-se a poeira, o aspecto perfeito já realizado no mundo de Deus vai aparecer ao seu redor, passando pelos adequados processos do mundo fenomênico. Modifique a sua mente. Transforme a "mente que crê no aspecto externo" em "mente que crê em Deus". f' necessário, antes de mais nada, transformar a sua mente.