Forum da Cultura lança edital para ocupação da Galeria de Arte

Estão abertas as inscrições para ocupação da Galeria de Arte do Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os interessados podem fazer a inscrição pessoalmente, na secretaria do Forum da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, até 2 de março. Os projetos também podem ser enviados pelos Correios - Forum da Cultura, Rua Santo Antônio, nº 1.112, Juiz de Fora/MG - CEP 36016210 -, observando o prazo final fixado para a postagem.



O edital tem intuito de oportunizar a difusão de trabalhos de artistas jovens ou consagrados, dos mais diversos estilos. Poderão participar artistas e curadores em mostras individuais ou coletivas.



Os interessados deverão enviar o currículo atualizado e a ficha de inscrição (o modelo se encontra para download no site do Forum da Cultura), apresentando claramente a proposta para a mostra (relatar os objetivos pretendidos para a exposição; quantas obras pretende expor; a categoria delas; se são inéditas ou não; as técnicas; as temáticas), com documentação fotográfica das obras e de outras produções. O resultado será divulgado no dia 21 de março, no site do Forum da Cultura.

A GALERIA



A Galeria de Arte, localizada no segundo pavimento do Forum da Cultura, é o espaço onde o público aguarda a abertura do Salão do Teatro. Instalada num local privilegiado, abriga uma produção eclética com exposições de artes plásticas, documentais e pedagógicas.



Em um espaço acolhedor, tem três linhas de ação. A primeira dedica-se ao resgate da pintura juiz-forana; a segunda, a novos talentos abrindo espaço para carreiras iniciantes; e a terceira volta-se para a iconografia das artes cênicas.

Fonte: Assessoria