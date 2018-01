Funalfa abre inscrições para oficina de desenvolvimento de curtas-metragens

Estão abertas as inscrições para a “Oficina de desenvolvimento de ideias para curtas- metragens”, selecionada por meio do “Edital de Curtas”, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora/Funalfa, através de emenda parlamentar da deputada federal Margarida Salomão. Os módulos serão dados pelos profissionais Mariana Musse (proponente do projeto), Guilherme Fiúza, André Fran e Igor Amin, entre 5 e 9 de março - das 14h às 20h e das 10h às 13h no último dia - no Museu Ferroviário de Juiz de Fora (Av. Brasil, nº 2001, Centro). As vagas são limitadas e gratuitas.



A seleção será feita a partir de material enviado para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . O candidato deverá demonstrar interesse por meio de mensagem e receberá a ficha de inscrição para preenchimento. Além dela, é preciso enviar, no formato de sua preferência (vídeo, texto ou arte gráfica) breve resumo sobre sua trajetória profissional e esboço da ideia que pretende desenvolver. Para vídeo, o tempo máximo é de dois minutos. Já para o texto ou a arte, deve haver limite de uma página. As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro. O resultado será divulgado em 23 de fevereiro, com notificação dos selecionados por e-mail.



Confira aqui a ementa da oficina.

Fonte: Assessoria