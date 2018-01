Polo de Enriquecimento Cultural da UFJF abre cursos para pessoas a partir de 45 anos

O Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está com inscrições abertas para preenchimento de vagas nos cursos de idiomas - espanhol, francês, inglês e italiano, - oficina da memória e de enriquecimento cultural e atualização de conhecimento. A idade mínima para participar dos cursos é de 45 anos.



Para os cursos de Francês e Inglês, os interessados têm até esta sexta, 19, para se inscreverem. Já para Italiano e Espanhol, as inscrições acontecem de 20 a 26 de janeiro. Os cursos de Enriquecimento Cultural e Atualização de Conhecimentos e de Oficina de Memória abrem vagas de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.



Os interessados devem comparecer à sede do Polo, na Casa de Cultura, localizada na Avenida Rio Branco, nº3.372, Centro. Para realizar a matrícula, é preciso apresentar o xerox da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. As matrículas serão feitas na Casa de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h. As inscrições serão mantidas até terminarem as vagas.

Fonte:Assessoria/UFJF