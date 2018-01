Exposição do 1º Concurso de Fotografia da UFJF será aberta nesta quinta-feira

A exposição do 1º Concurso de Fotografia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) será aberta nesta quinta-feira, 18, às 19h. As fotos ficarão expostas no saguão da Reitoria, no Centro do campus, e poderão ser vistas das 8h às 20h, até a última semana de fevereiro. Na abertura da mostra também acontecerá a entrega dos prêmios aos ganhadores do concurso. Ao todo estarão expostas 27 fotos coloridas e preto e branco, que foram divididas nas categorias profissional, amador e celular.



De acordo com o diretor de Imagem Institucional, Márcio de Oliveira Guerra, os resultados do concurso foram acima do esperado, no que diz respeito à qualidade. Os participantes tiveram uma perspectiva diferente ao retratar o espaço do campus. “Os olhares foram diferenciados daqueles nossos do dia a dia. O interessante também é que muitas fotos foram noturnas, mostrando que a beleza da Universidade também é percebida à noite, horário que ela também funciona”.



A estudante Rita Suriani se classificou em 1º lugar na categoria profissional preto e branco. Ela conta que foi a primeira vez que participou de um concurso de fotografia e que sempre gostou de enxergar o campus por ângulos diferentes e descobrir lugares não muito conhecidos. “Sempre vou e volto de ônibus, então gasto um tempo nos pontos do campus e fico observando as pessoas que passam por lá”. Além disso, Rita considerou a experiência gratificante e diz que ganhou uma nova forma de fotografar. “Eu tive a ousadia de me inspirar nas fotos do Cartier-Bresson. Me encanta a forma como ele registra os movimentos da vida cotidiana. Na hora de produzir a foto eu pensei em tentar representar tudo o que a UFJF engloba, desde o ensino até o lazer”.



O membro da comissão organizadora e bolsista de fotografia da Diretoria de Imagem Institucional, Gustavo Tempone, destaca que a iniciativa foi importante para mostrar para a comunidade como é o Campus da UFJF. “Além de ela ser aberta, ainda tem muitos lugares para ser explorados, mostra como o campus tem espaços e infraestrutura para atender à comunidade universitária e à comunidade externa”.

