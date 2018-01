Museu Ferroviário sedia evento em prol de famílias atingidas por enchente

Nesta sexta-feira, 12, às 19h, no Museu Ferroviário de Juiz de Fora (Av. Brasil, nº2001, Centro), tem início o evento “Solidaridarte”, que combina a arte teatral com a filantropia. O projeto visa a arrecadar fundos para as vítimas da enchente ocorrida no começo de dezembro de 2017, em Santo Antônio do Grama (MG). Toda bilheteria será revertida para ajudar as famílias atingidas. O evento segue até domingo, 14, e os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo evento no Facebook ou antes das apresentações, por R$10 o dia ou R$25 o passaporte.



Ator e idealizador do projeto, Felipe Ribeiro é natural de Santo Antônio do Grama. Ele conta que foi convidado pela prefeitura do município para se apresentar na inauguração do cineteatro da cidade, mas, no dia do evento, a população se surpreendeu com forte chuva. Grande parte da cidade foi destruída, inclusive o cineteatro em que Felipe se apresentaria. “Como gramense, eu queria ajudar de alguma forma. Discutindo com uma amiga, chegamos à ideia de apresentar a peça que eu faria lá, aqui em Juiz de Fora, e reverter o dinheiro arrecadado com os ingressos em ajuda para Santo Antônio do Grama”, explica.



A ideia cresceu e Felipe convidou outras pessoas da classe artística do teatro para participar. Serão apresentadas cenas durante os três dias de evento:

*12/01 – “Bem me quer, mal me quer” | Núbia Oliveira e Arielle Teles

- “Pequena” | Gabi Guarabyra, Isabela Magalhães, Nayara Santos e Vitória Menezes

- “Mensageiros” | Jo Brandão e Junin Souza

*13/01 – “O casulo das memórias resignadas” | Adryana Ryal e Ana Paula Ozório

*14/01 – “Dois perdidos numa noite suja” | Felipe Ribeiro e Gabriel Bittencourt

Fonte: Assessoria PJF