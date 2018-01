Funalfa oferece cem vagas gratuitas em colônia de férias na Praça CEU

A terceira edição da Colônia de Férias do Centro de Artes e Esportes Unificados “Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira” (Praça CEU) está oferecendo cem vagas gratuitas para crianças, adolescentes e jovens, de 6 a 16 anos. As inscrições serão abertas na segunda-feira, 8, e devem ser feitas na secretaria do CEU (Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899 - Benfica), de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas; aos sábados, das 10 às 20 horas; e aos domingos, das 10 às 19 horas.

O responsável pelo aluno deve estar presente no ato da matrícula, apresentar documento de identificação e assinar o termo de autorização para os passeios externos e para atividades que envolvam água. A Colônia de Férias do CEU acontecerá de 22 a 26 de janeiro, das 8 às 11 horas.

A programação inclui competições esportivas, como amistosos de futsal, basquete e queimada, além de aulões de dança e momentos de recreação com pintura e contação de histórias. Os participantes também poderão assistir a um espetáculo teatral, e haverá sorteio de brindes e brinquedos, viabilizado por meio de uma parceria com o Shopping Jardim Norte.

A Praça CEU foi implantada em Benfica a partir da parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora e o Governo federal. A gestão do equipamento urbano é compartilhada pela Funalfa e pela Organização Social Associação Cultural Arte e Vida (Acav), com participação direta da comunidade.

Fonte: Assessoria/PJF